基隆新增3+1人！偵查隊小隊長陪病被驗出　警局急採86人再揪1陽性

▲0325基隆防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆疫情添變數！基隆市政府25日宣布，基隆市25日新增3+1位本土病例，其中1名為基隆第一分局偵查隊小隊長，其陪同友人前往就醫，卻雙雙篩出陽性確診，為案22595與22596。基隆市府也在第一時間緊急採檢案22595的密切接觸者與第一分局員警，不料發現案22595的友人也確診，而25日第一分局的採檢結果中，也再篩出1名陽性個案，目前尚無案號。

基隆市衛生局局長吳澤誠表示，基隆25日出現3+1位本土病例，其中2位為基隆警第一分局之員警，由於市長林右昌25日才因頒獎關係，和確診員警近距離接觸，為避免疫情擴散，採取高標準防疫規格，向中央回報後便先行居格3天，而林右昌稍早PCR採檢結果也出爐，初步為陰性，後續也會在居格結束後，再度採檢，並視結果情形再來做調整。

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吳澤誠透露，基隆25日新增3+1位本土病例，有3位為24日晚間因到醫院就診而出現的確診案例，另1位則為基隆第一分局因擴大匡列採檢於25日中午揪出的陽性確診案例，目前尚無案號。其中，案22595為46歲女性，本身從事服務業，但主要接觸多為家人；案22569為53歲男性，為警局偵查隊小隊長，2人在24日晚間因案22595出現身體不適現象，前往醫院就診，案22596陪同一起，在入院前的PCR採檢中發現2人雙雙確診，Ct值分別為13.7與27.1。

吳澤誠解釋，2人在第一時間發現陽性確診後，衛生局也緊急擴大匡列，發現22595曾和朋友一起吃飯，因此匡列其友人並要求採檢，發現友人也確診染疫，為案22597，39歲女性，目前一人獨居。

衛生局也鎖定確診的2女1男，針對案22595共匡列6位，採檢4位，發現2位陽性確診，分別為案22596與22597，陰性3位，另有1名尚在採檢中；隨後也針對案22596偵查隊小隊長，對其職場匡列86位，採檢86位，並在職場內發現1名同事陽性確診，尚無案號，陰性31位，尚有54位檢驗中；案22597因其為獨居狀態，初步先匡列1人，並檢驗1人，整起案情共匡列93人，目前陰性54位，檢驗56位，篩出陽性3+1人。