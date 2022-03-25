台大電機分數「超越醫科」！　內行人曝慘痛現實：收入差很大

▲台大電機繁星最低錄取分數正式超過台大醫科。（資料照／記者許敏溶攝）

記者黃品臻／綜合報導

大學繁星推薦本月22日放榜，台大電機系的過關門檻以58級分，正式超越台大醫科的57級分，過往被認為前途大好的醫療產業，風向似乎已開始有所轉變，此消息也在PTT掀起熱烈討論，就有網友以現狀分析，工程師薪水的未來性比醫療業更好。

有網友列出111學年度繁星推薦的錄取分數提到，「台大電機，校排1%，國英數自，58級分；台大醫科，校排1%，國英數自，57級分」。他也指出，其餘醫學系校排和級分要求也大幅下修，「醫療業即將成為夕陽產業連高中生都知道」。

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此一消息掀起熱烈討論，另有網友對此回文，貼出醫師花6年時間畢業後的薪水，圖片中可見，在「畢業後一般醫學訓練（PGY）」2年期間，薪水基本不會超過10萬元，反觀電機系學士加碩士6年畢業，若有機會進到世界排名第10的台積電，發展前景便顯而易見。

▲網友分析，在台灣當醫生的前景不如工程師好。（示意圖／PIXABABY）

這樣的差距也讓原PO感嘆，「身為醫療業，真心覺得兩系分數未來會越差越多，人口總數在下降、健保總額8000億一堆人分、用點值計價（做一件打8折），疫情來了醫療業先被禁出國，再聽到共存派說要開方、縮隔離，說醫科好棒棒的，可以先看看自己是不是幸運的精子，可以當大佬的孩子。」

此外，還有鄉民轉貼臉書粉專「黑特武陵3.0 WLAH」的貼文，以「局內人」的角度，從經濟、制度層面分析為何醫學系正在走下坡。文中提到，台灣生醫產業有著長期無法往外拓展的困境，與晶片或其他加工出口業有全球需求不同，台灣基本上都是進口國外開發的藥物或醫才，能開創新技術讓國外醫生願意來台學習，極為少數，這就注定無法從別人手中拿到錢。

該文還點出，現如今越來越多醫學網紅出現，需要出面「傳授知識」或代言保健食品，也在暗示著台灣醫療業的環境越來越差，而總額固定的健保，人數越多只會讓分到的錢越少，另外與其他科系四年畢業就能投入工作相比，醫學系需要很長時間才擁有考專科住院醫師的資格或擔任診所負責人，因此從今年台大電機繁星錄取分數超越台大醫科就可知道，現在的高中生也已發現醫療產業的不對勁。