　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大電機分數「超越醫科」！　內行人曝慘痛現實：收入差很大

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大電機繁星最低錄取分數正式超過台大醫科。（資料照／記者許敏溶攝）

 記者黃品臻／綜合報導

大學繁星推薦本月22日放榜，台大電機系的過關門檻以58級分，正式超越台大醫科的57級分，過往被認為前途大好的醫療產業，風向似乎已開始有所轉變，此消息也在PTT掀起熱烈討論，就有網友以現狀分析，工程師薪水的未來性比醫療業更好。

有網友列出111學年度繁星推薦的錄取分數提到，「台大電機，校排1%，國英數自，58級分；台大醫科，校排1%，國英數自，57級分」。他也指出，其餘醫學系校排和級分要求也大幅下修，「醫療業即將成為夕陽產業連高中生都知道」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此一消息掀起熱烈討論，另有網友對此回文，貼出醫師花6年時間畢業後的薪水，圖片中可見，在「畢業後一般醫學訓練（PGY）」2年期間，薪水基本不會超過10萬元，反觀電機系學士加碩士6年畢業，若有機會進到世界排名第10的台積電，發展前景便顯而易見。

醫院、住院、醫生。（圖／PIXABABY）

▲網友分析，在台灣當醫生的前景不如工程師好。（示意圖／PIXABABY）

這樣的差距也讓原PO感嘆，「身為醫療業，真心覺得兩系分數未來會越差越多，人口總數在下降、健保總額8000億一堆人分、用點值計價（做一件打8折），疫情來了醫療業先被禁出國，再聽到共存派說要開方、縮隔離，說醫科好棒棒的，可以先看看自己是不是幸運的精子，可以當大佬的孩子。」

此外，還有鄉民轉貼臉書粉專「黑特武陵3.0 WLAH」的貼文，以「局內人」的角度，從經濟、制度層面分析為何醫學系正在走下坡。文中提到，台灣生醫產業有著長期無法往外拓展的困境，與晶片或其他加工出口業有全球需求不同，台灣基本上都是進口國外開發的藥物或醫才，能開創新技術讓國外醫生願意來台學習，極為少數，這就注定無法從別人手中拿到錢。

該文還點出，現如今越來越多醫學網紅出現，需要出面「傳授知識」或代言保健食品，也在暗示著台灣醫療業的環境越來越差，而總額固定的健保，人數越多只會讓分到的錢越少，另外與其他科系四年畢業就能投入工作相比，醫學系需要很長時間才擁有考專科住院醫師的資格或擔任診所負責人，因此從今年台大電機繁星錄取分數超越台大醫科就可知道，現在的高中生也已發現醫療產業的不對勁。

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
邱晨病逝「喚醒1悲劇」！　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕
蔡英文接見中信兄弟　賴清德CUE餅總：別再讓我尷尬
快訊／童仲彥遲到5.5小時　終於現身入獄
快訊／承德路連環追撞！　警車也遭殃
快訊／全家發票中獎名單出爐！　7間分店有獎
《玩很大》班底再擴編！　3生力軍名單曝光
快訊／基隆4人確診　足跡3間卡拉OK、幼兒園、多間小吃店
16年撐不住　新竹知名飯店熄燈
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊客回來了！旗津「即起至8月底」周周有活動　加碼優惠一次看

林右昌「只隔離3天」遭疑特權！指揮中心解釋2點原因

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕死囚

潘文忠與林右昌近距離接觸　指揮中心建議進行自我健康監測

台南3月停電逾8次逼勞工局出手　台電作業場工安爛透挨罰11萬

「市長大人只隔離3天！」林右昌1句話惹怒網：還能自己決定呀

基隆新增3+1人！偵查隊小隊長陪病被驗出　警局急採86人再揪1陽性

快訊／頒獎給確診偵查隊長！林右昌PCR出爐　即刻起居隔3天

「國旅券加碼活動」出爐　沒用完不重抽！最新觀光補助規劃曝

看演出還能問事占卜！占星夢境120分鐘沈浸式體驗　百種開放結局

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

鬼切阿婆黃燈切待轉區又轉彎　短褲妹秒反應！網讚迴避點滿

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

遊客回來了！旗津「即起至8月底」周周有活動　加碼優惠一次看

林右昌「只隔離3天」遭疑特權！指揮中心解釋2點原因

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕死囚

潘文忠與林右昌近距離接觸　指揮中心建議進行自我健康監測

台南3月停電逾8次逼勞工局出手　台電作業場工安爛透挨罰11萬

「市長大人只隔離3天！」林右昌1句話惹怒網：還能自己決定呀

基隆新增3+1人！偵查隊小隊長陪病被驗出　警局急採86人再揪1陽性

快訊／頒獎給確診偵查隊長！林右昌PCR出爐　即刻起居隔3天

「國旅券加碼活動」出爐　沒用完不重抽！最新觀光補助規劃曝

看演出還能問事占卜！占星夢境120分鐘沈浸式體驗　百種開放結局

川航貨機起飛後出現機械故障　四川上空8字型盤旋耗油待降

遊客回來了！旗津「即起至8月底」周周有活動　加碼優惠一次看

開挖地下室又地震連連！彰化透天厝裂成危樓　22民宅嚇到不敢住

整碗麵只有一片肉！　胖毛「開蓋秒咬走精華」網笑：什錦變陽春麵

視察家樂福倉儲火場現場　鄭文燦要求業者加速清運

泱泱爆秘戀盧廣仲　記者會現場遭逼問...她羞笑回應：現在很棒

NBA險爆衝突！公鹿「惡漢」遭兇狠放倒　巫師後衛使出「金勾臂」

「寶藏巖光節」明登場！12組裝置搶先看　這2天有音樂節、40攤市集

林右昌「只隔離3天」遭疑特權！指揮中心解釋2點原因

升息1%負擔增14.5%　30年還貸族一招避當溫水青蛙

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

麥當勞點餐有訣竅！「內行點法」鐵粉不藏了

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

吞止痛藥陪出遊！她經血沾裙男友「卻喊1句」　網怒：放生了

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐！

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

結婚女同事包2千　10年後換他被難倒

高雄確診母子喜宴座位曝　北部親友來了11人

即／基隆新增2染疫！警察陪朋友看病都確診

更多熱門

相關新聞

大樓保全「綠燈擋主線車」！　取締罰金曝

大樓保全「綠燈擋主線車」！　取締罰金曝

用路人開車上路，遇到大樓保全要引導住戶的車出來，禮讓一下無妨，但若損害用路人的權益，保全就可能會面臨被罰款的結果了。有網友發文提到，在路上停等紅燈遇到大樓保全要引導大樓內車子出來，但沒想到該名保全硬是等到綠燈才開始引導，讓他氣憤提問，遇到這種情況該如何處理。

350萬買房還股票？網一面倒選它

350萬買房還股票？網一面倒選它

什麼工作低調賺？網喊「1職業」賺到當房東

什麼工作低調賺？網喊「1職業」賺到當房東

疑妻戴綠帽　幼兒前殺妻判14年定讞

疑妻戴綠帽　幼兒前殺妻判14年定讞

為何台人愛用LINE？用戶揭「3優勢」怎麼輸

為何台人愛用LINE？用戶揭「3優勢」怎麼輸

關鍵字：

台大電機台大醫科醫生工程師前景薪水繁星學測PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／萊爾富開出千萬發票！

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面