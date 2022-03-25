林右昌「只隔離3天」遭疑特權！指揮中心解釋2點原因

▲林右昌已進行PCR採檢 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

基隆今天出現本土疫情，中央流行疫情指揮中心稍早臨時增加公布一名員警確診，而該案曾經和基隆市長林右昌在沒有口罩接觸拍照，以依循指揮中心建議居家隔離三天之後二採，再做判斷。然而一般居家隔離需要10天，被網友質疑林右昌有特權，指揮中心發言人莊人祥表示，林右昌居隔屬於「預防性」的加強作為。

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▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

基隆出現本土群聚，原公布3人確診當中包含1名陪看病的員警，然而就在今天下午指揮中心記者會上，指揮官陳時中臨時公布再增加1名員警確診，更重要的是，該名染疫員警昨日晚間曾參加基隆頒獎典禮，與林右昌市長有近距離無罩接觸拍照，指揮中心已建議林右昌先採檢，並在居家隔離3天後二採再做判斷。

過去接觸者居家隔離都是14天，3/7起則縮短為10天，至於林右昌僅居隔3天引發網友議論，認為有特權嫌疑，「隔離時間還可以自己決定呀」、「為什麼是3天？若我們民眾有接觸也是3天嗎」。

指揮中心發言人莊人祥說明，林右昌與染疫員警僅有短暫拍照，並非面對面接觸、講話等需要匡列居隔的密切接觸狀況，所以他的居隔僅是「預防性」的加強作為；另因Omicron潛伏期比較短，以此去推算預防隔離天數3天。

根據衛福部「COVID-19接觸者注意事項」指出，若與確診個案於症狀發生前4天至隔離前有密切接觸（如共同用餐、共同居住或面對面15分鐘以上），要先在家中自我隔離並等候衛生單位通知，不得離開所住所；若不是密切接觸者，目前僅需自我健康監測10天，若有疑似症狀，則要戴口罩後就醫評估，並告知可能的接觸史。