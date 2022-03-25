基隆增1警察中鏢！曾「無罩」接觸市長　林右昌居家隔離3天

記者嚴云岑／台北報導

基隆疫情再擴大！指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，基隆又增1員警確診，包括原本的案22596，共有2名警察中鏢，尚未列案號，疫調也在進行中。由於員警昨日晚間曾參加基隆頒獎典禮，與林右昌市長有「無罩」接觸，指揮中心已建議林右昌先採檢，並在居家隔離3天後二採再做判斷。

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▲基隆原先爆出3例確診，最新消息指出再增1名警察染疫。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增14例本土個案，其中3例在基隆，其中一人為基隆第一分局驚傳偵查隊小隊長，陪同40多歲女性友人到醫院就醫採檢確診，Ct值27，而該名友人Ct值僅13.4，列案22595。除了這兩名個案外，另有一名30多歲女性因與22595一同用餐被匡列採檢，今無症狀確診，Ct值13.7。

指揮中心指揮官陳時中表示，該起群聚指標個案為案22595，3/24出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，在警察友人（案22596）陪同下先到診所就醫，但診所聽聞症狀後有所警覺，要求到醫院看診，在急診篩檢時雙雙確診。而該名員警年約50多歲，目前尚無症狀。

不過，陳時中稍早又指出，「剛剛又通報他的同事有一位又確診。」也就是除了原本的案22596，共有2名警察中鏢，新確診個案尚未列案號，疫調也在進行中。由於員警昨日晚間曾參加基隆頒獎典禮，與林右昌市長有「無罩」接觸，指揮中心已建議林右昌先採檢，並在居家隔離3天後二採再做判斷。