清明追思「祝禱」寫成「祝壽」！網傻眼：國文不能廢

▲春季追思大典的邀請函，將「蒞臨祝禱」寫成了「祝壽」引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

記者隋昊志／綜合報導

桃園市八德區公所今（25）日舉行春祭大典，原是要追思先人，但日前所發出的邀請函上竟寫「蒞臨祝壽」，讓民眾傻眼將截圖PO上網引發熱議，還有網友吐槽「難怪有立委說不要考古文」。對此，區公所也在官網致歉，解釋是因通知單製作時程急迫，才會將「祝禱」誤植為「祝壽」。

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▲網友都傻眼了。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

為配合清明祭祖，桃園市八德區公所日前發出春祭大典的通知單，上面除了載明舉辦時間地點及活動程序之外，卻被民眾發現，明明是追思先人的活動，卻寫「蒞臨祝壽」，照片分享到當地臉書社團後也立刻引起不少網友討論。

許多傻眼的網友們紛紛留言，「怎麼會祝壽？是重生的意思嗎？」、「禮佛拈香、共結善緣都可以啊！怎麼會是祝壽」、「追思才對吧！怎麼是祝壽？沒有知識要有常識，沒有常識也問一下吧」、「陰壽還陽壽」、「印刷前沒校版嗎」、「或許還需要印一行，萬壽無疆」、「蒞臨祝禱啦！禱打錯字？」、「人死了，如何祝壽？是祝禱吧」。

由於日前民進黨立委鄭運鵬曾在質詢考選部長許舒翔時，呼籲應該廢掉考國文，這次的事情也引起不少網友吐槽，「還沒廢國文就這樣，如果廢了不知道能寫出怎樣的邀請函」、「沒有讀古文」、「還是要學國文吧」、「這樣的人才確定要廢除國文」、「最近立委大人要廢除國考國文，難道是這個原因」、「難怪有立委說不要考古文」、「這樣的程度還想廢國文」。

▲八德區公所舉行春祭大典邀請函誤植引起網友討論。（圖／翻攝自八德區公所官網）

對這次事件，八德區公所也在官網發出公告，「因今年度疫情趨緩，製作春祭大典通知單因時間急迫，蒞臨祝禱誤植為蒞臨祝壽，特此於網站上公告致歉，敬請見諒，今後會加強注意。」