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疫情二級警戒微解封　安平觀音亭「觀音佛誕」落實防疫信眾齊心祝壽

▲安平觀音亭「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，信眾全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安平觀音亭「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，信眾全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情降二級警戒，為配合政府防疫政策，安平觀音亭農曆6月19日「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，平安宴部分停止舉辦，眾多信眾也遵守廟方防疫規定，全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。

▲安平觀音亭「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，信眾全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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安平觀音亭主委吳高明月指出，安平觀音亭是台南安平觀光大廟，觀世音佛祖慈悲濟世度人，因新冠肺炎疫情影響，今年大型宗教活動都取消。安平觀音亭每年固定有3次時間，都會舉辦「佛誕平安宴」活動，分別是農曆2月19日（觀世音菩薩佛辰日）、6月19日（觀世音菩薩得道紀念日）、9月19日（觀世音菩薩出家紀念日），此時來自全國的信眾，都會返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽，熱鬧非凡。

▲安平觀音亭「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，信眾全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲安平觀音亭「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，信眾全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳高明月主委表示，但今年受新冠肺炎影響，配合國家防疫政策，平安宴不得已取消，7月28日（農曆6月19日）是觀世音菩薩成道紀念日，7月27日到8月9日疫情降級為二級警戒，宗教廟宇微解封，可以開放信眾入內參拜，連日來有眾多信眾前來安平觀音亭向觀音佛祖祝壽，廟方嚴格落實防疫政策，除人流管制外，信眾進入廟內全程佩戴口罩、量體溫、噴酒精，用手機掃描實聯制QR Code或填寫實聯表格，廟內參拜要求保持1.5公尺的社交距離，廟方在地上有貼社交距離的紅色膠帶，讓信眾遵守，祈求觀世音菩薩慈悲加被，讓疫情早日退散 大家平安如意。

▲安平觀音亭「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，信眾全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲安平觀音亭「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，信眾全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，安平觀音亭每年3次舉辦佛誕平安宴」活動，已有30年之久，除了「八八水災」時，雖然當天舉辦平安宴，但因淹水之故，信眾無法涉水參加外，其餘均如期舉行。如今受新冠肺炎影響，不得不暫停舉辦，安平觀音亭僅開放信眾向觀音佛祖祝壽祈福，讓觀世音菩薩的大慈大悲聞聲救苦的精神，度化眾生，祈求保佑民眾健康，期望疫情受到控制，患者早日康復，民眾早日恢復正常生活。

▲安平觀音亭「觀世音菩薩得道紀念日」微解封，落實政府防疫政策，信眾入內參拜祝壽除落實人流管控，實聯制、量體溫，酒精消毒等一樣不少，信眾全程戴口罩，齊心向觀音佛祖上香祝壽祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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