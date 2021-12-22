馬祖人不習慣用月曆？　八德區公所推「桃園－馬祖文化日曆」

▲八德區公所推出「桃園－馬祖文化日曆」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日於市政會議，分享由八德區公所出版的「桃園－馬祖文化日曆」表示，桃園與馬祖是姊妹縣市，且從馬祖原鄉來到桃園打拚的居民多半居住於八德區，近年來市府積極保留馬祖歷史記憶，推動文化扎根。「桃園－馬祖文化日曆」將分送各縣市馬祖協會、桃園市馬祖同鄉會等單位，數量有限送完為止。

據了解，桃園市政府每年都會印製大量的水果月曆，分送桃園市民；一回，因多名桃園馬祖鄉親反映「馬祖人不習慣用月曆、馬祖人多半使用日曆」，八德區公所遂配合馬祖鄉親習性，推出特有的「桃園－馬祖文化日曆」。

八德區公所設計的「2022桃園－馬祖文化日曆」結合馬祖特色，以及桃園與馬祖交流的照片，例如媽祖昇天祭、農曆1月26日搭配馬祖西莒島上的威武陳元帥廟照片等，植入文化記憶，讓馬祖人對於馬祖文化多一分感受。「2022桃園－馬祖文化日曆」將分送各縣市馬祖協會、桃園市馬祖同鄉會、桃園市馬祖關懷協會、桃園市各馬祖文化信仰宮廟、八德區48里等據點，也歡迎有需要的市民朋友至八德區公所（洽詢電話：03-3683155）索取，數量有限送完為止。