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相傳這天會開天庫！　桃園景福宮首辦武財神生日遶境及祝壽法會

▲桃園景福宮首辦武財神生日遶境及祝壽法會。（圖／簡征潭提供）

▲桃園區景福宮又稱大廟，是桃園人的信仰中心。（圖／簡征潭提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮是桃園人的信仰中心，有感疫情趨緩，為振興老廟週邊商圈經濟，景福宮今年為廟方供奉的玄壇武財神聖誕，首度舉辦遶境及祝壽法會。桃園區景福宮主委簡征潭說，玄壇元帥趙公明有武財神之稱，期透過隆重的遶境和祝壽法會舉行，請武財神加持，讓大廟週邊商圈店家生意更好。

桃園景福宮表示，武財神名為趙公明，亦稱趙公元帥，又稱為玄壇真君，玄壇財神趙公明是眾財神之首，歷史上出現過不同的財神，如武財神關公，文財神財帛星君、福祿壽三星等，但就信仰的廣泛性來說，要屬武財神黑虎玄壇趙公明影響力最大，相傳在其聖誕這天會開天庫。

▲桃園景福宮首辦武財神生日遶境及祝壽法會。（圖／簡征潭提供）

▲桃園景福宮首辦武財神生日遶境及祝壽法會。（圖／簡征潭提供）

桃園區大廟景福宮，座落於桃園火車站、中正路頭，過去是最熱鬧的商圈，然隨著商圈發展轉移至中正路尾的藝文園區一帶，老商圈日漸沒落，去年疫情以來更是雪上加霜，商圈相當冷清。因此，市府展開老商圈的各項活絡計劃，景福宮也配合該些計劃，期創造共榮共好。

由於每年的農曆3月15日(國曆4月26日)是玄壇元帥武財神的聖誕，景福宮今年於武財神聖誕前，首度舉辦為期2天的遶境及祝壽法會，4月25日當天舉行遶境踩街慶典，當天上午9點於景福宮進行參拜，廟埕備有福食結緣碗粿、紅豆湯，下午3點由大廟出發抵終點藝文一街同德五街交叉口，現場發送結緣壽桃，晚間6點回到景福進行參拜，備有福食結緣雞酒、米糕，現場發送壽桃。

4月26日武財神生日當天，則於景福宮舉辦祝壽三獻法會，法會現場備有平安福食和壽桃和信眾結緣。武財神生日舉辦2天的遶境及祝壽法會的福食結緣，分別由虔誠信眾陳簡春英、候瑞美、徐裕禎、簡征潭、陳文添、呂文進等人贊助。

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