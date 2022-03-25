義大利正妹飛官遭軍中霸凌　多人「狂鞭下身」！今赴烏作戰抗俄

▲ 希夫是外籍軍團特種部隊中唯一一名女性。（圖／翻攝自IG／@giuliajschiff）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基招募「國際傭兵團」抗俄，世界各地勇者紛紛響應，年僅23歲的義大利正妹飛行員希夫（Giulia Schiff）便是其中之一。她是目前國際特種部隊中唯一的女性，據報在義大利空軍服役期間因揭發軍中霸凌被開除，赴烏參戰的消息曝光後，在社群媒體上受到網友狂讚。

根據《每日星報》，自俄國2月24日侵烏以來，希夫一直在基輔前線作戰，幫助烏軍對抗俄軍。據《太陽報》先前報導，她曾在2018年加入義大利空軍服役，卻在新兵結訓的傳統儀式「飛行洗禮」中遭受學長姐暴力虐待，不僅按住她的頭撞向機翼，又將她整個人抬起並鞭打她的腿部，還將她丟進水中後集體毆打，導致希夫受傷，下半年就被退訓。她事後氣得提起訴訟，但仍被空軍開除。

▲ 希夫曾在義大利空軍服役。（圖／翻攝自IG／@giuliajschiff）

希夫目前是烏克蘭外籍志願兵團特種部隊中唯一一名女性，誓言戰勝普丁大軍。她的故事也在美國論壇Reddit上引發熱議，獲得近2萬讚，網友紛紛留言為她加油，「真是個傳奇，祝她一切順利」、「勇敢的女士」、「讓他們下地獄吧！」

除了希夫以外，外籍志願兵團第一名女兵謝爾蓋耶娃（Iryna Sergeyeva）透露，最近有越來越多女性報名上前線。但39歲的她也警告有意參戰的女性，別把戰爭想得太浪漫。

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