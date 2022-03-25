台灣GPS成關鍵！前蘇聯軍官：俄2周內戰敗　5成機率出動小型核武

▲前蘇聯軍官透露，俄軍有可能會在2個星期內因「資源耗盡」而戰敗收場。（圖／路透）



記者張方瑀、張靖榕／綜合報導

俄羅斯進攻烏克蘭超過1個月，前蘇聯軍官魯斯塔恩札德（Agil Rustamzade）透露，俄軍有可能會在2個星期內因「資源耗盡」而戰敗收場，台灣更是其中的關鍵因素。俄羅斯在制裁與禁運之下，無法再輸入台灣製的GPS接收器，若庫存用完，將有重大影響。魯斯塔恩札德指出，俄軍仍有5成的機率動用小型核武。

根據《朝日新聞》介紹，魯斯塔恩札德透過俄羅斯獨立媒體「Newsader」指出，俄羅斯入侵烏克蘭是徹底準備不足的瘋狂策略，因為雖然開戰前號稱世界第二大軍事強國，卻在發動侵攻後暴露還仍有部分還在使用二戰的軍備，戰術也以步兵和坦克為主軸，而不是精確制導武器壓制，加上完全沒有預料烏克蘭的頑強抵抗，因此這場「特別軍事行動」最終要失敗。

▲魯斯塔恩札德（右）近來積極接受各家邀訪，分析俄烏戰況。（圖／翻攝YouTube／Newsader）



此外，俄羅斯遭到嚴厲經濟制裁，也是魯斯塔恩札德對這場戰爭行動不看好的原因之一，因軍事成本急遽升高，將會超出俄羅斯經濟負荷。此外，在各種制裁與禁運之下，俄羅斯也無法再輸入台灣製的GPS接收器，這個關鍵電子元件一旦用完，很快就能看到連飛彈都無法擊中目標的情況，而大多數電子元件都由台灣和中國製造，若庫存用完，將有重大影響。

魯斯塔恩札德表示，俄羅斯約有5成機率會使用小型核武，這類小型核武可造成範圍2公里的損害，但即便真的對烏克蘭動用核武，北約（NATO）應該也不會回應，因為一來一往戰事會擴大，甚至導致地球毀滅。

俄烏戰爭最終該如何結束，魯斯塔恩札德表示即使烏軍收復所有國土，也難在烏東頓涅茨克分離地區趕走俄軍，而俄軍在南北戰事失敗後應該會提出停火和談，但不可能放過分離地區，若談判再破裂，戰爭可能會長期持續下去。