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蕭美琴投書華郵　烏克蘭啟發台灣共尋對抗威權

▲▼蕭美琴投書。（圖／翻攝自外媒）

▲蕭美琴投書華盛頓郵報。（圖／翻攝自華郵）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

駐美代表蕭美琴今天投書華盛頓郵報指出，台灣與烏克蘭雖然存在差異，但都長期忍受好戰的獨裁鄰國，烏克蘭人民在俄羅斯入侵後表現的決心與韌性鼓舞台灣，加強捍衛自由的承諾。

蕭美琴在「華盛頓郵報」（Washington Post）今天刊出的專文中表示，俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，許多學者與世界領袖將東歐局勢與台海局勢進行比較。

她指出，儘管台灣與烏克蘭存在明顯的歷史與地緣政治差異，但都長期忍受與一個好戰獨裁鄰國為鄰的危險，因此台灣對烏克蘭所遭受的苦難有著特殊程度的同情，這是為什麼台灣與美國和其他合作夥伴一起對俄羅斯實施制裁，並響應號召對烏克蘭提供人道援助。

蕭美琴表示，烏克蘭戰爭向世界表明民主國家並肩反對專制侵略的重要性，越來越多國家意識到綏靖不是和平之道，台灣將繼續與美國和各地理念相近民主國家共同努力支持烏克蘭，讓自由與民主盛行。

專文指出，數十年來台灣一直站在民主與專制鬥爭前線，為維護來之不易的自由而戰，了解只有理念相近夥伴間的合作，才能確保後世的共同價值。對此台灣感謝美國總統拜登（Joe Biden）政府派出高階安全專家代表團前往台灣，強調美國在烏克蘭危機中對台灣堅若磐石的承諾。

她表示，烏克蘭人在俄羅斯入侵後表現出的決心與韌性鼓舞台灣，強化捍衛自由的承諾。台灣近年來對自我防衛能力進行全面檢視，重組訓練程序、後備軍力與國防預算，更能優先考慮不對稱戰力，以阻止中國向俄羅斯那樣做出錯誤評估。近期民調也顯示，台灣民眾越來越支持加強自我防衛能力，保衛國家與民主生活方式的意志也勝於以往。

蕭美琴指出，不論中國當局對台灣提出何種主張與威脅，台灣在任何時候都不曾是中國的一部分是鋼鐵般的事實，台灣未來必須以和平民主方式決定。中國的所有軍力、任何入侵企圖都不會破壞台灣人民的團結與韌性。

她表示，烏克蘭和台灣的民主將占上風，歷史弧線將在全球反對威權主義的鬥爭中轉向自由。

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