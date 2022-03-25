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拜登：支持將俄羅斯逐出G20　中清楚與西方經濟聯繫更勝俄

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

美國總統拜登今天表示，俄羅斯應當被踢出20國集團（G20）。在談到中國是否援俄時，拜登指出，他向中國國家主席習近平說明援俄的後果，他認為中國清楚與西方未來經濟聯繫更勝於與俄羅斯。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

正在比利時布魯塞爾與西方領袖面對面商討俄羅斯軍事入侵烏克蘭的拜登（Joe Biden），今天在結束北大西洋公約組織（NATO）領袖會談後舉行記者會。

拜登首先宣布美國對俄羅斯的新一波制裁名單，以及對烏克蘭的人道援助，並將接納10萬名烏克蘭難民。

在被問及若俄羅斯使用大規模殺傷性武器的回應時，拜登表示，若俄羅斯使用化學武器，「我們會做出回應」，至於回應的性質則取決於武器的使用。

至於是否考慮將俄羅斯逐出G20，拜登明確表示，他認為應當將俄羅斯排除於G20之外，但「這取決於G20」。

在談到中國是否援助俄羅斯時，拜登指出，他與習近平上周「非常坦率」的對話，他「並未威脅」，但明白告訴習近平若是援助俄羅斯將面臨的後果，並指出許多美國與外國企業因為俄羅斯的野蠻行徑選擇撤離俄羅斯。

拜登向習近平表示，他知道中國期望與歐洲和美國建立經濟關係，並表明若是援助俄羅斯是將自己置於重大危險之中。拜登認為中國清楚未來與西方的經濟聯繫更多於與俄羅斯，「我希望他不會參與」。

拜登也指出今天的會議討論北約與歐盟有必要建置系統，以監控是否有人違反制裁規範。

北約領袖也在峰會結束後發出聲明，呼籲包括中華人民共和國在內的所有國家，不以任何方式支持俄羅斯，及避免採取有助俄羅斯規避國際制裁的行動。聲明強調，北約盟國對中國官員最近公開評論感到憂慮，呼籲中國停止強化關於克里姆林宮對戰事的不實敘述，特別是關於俄羅斯宣傳戰事以及對北約的立場，以促進和平解決衝突。

拜登今天一連出席北約領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）3場會議，商談俄羅斯軍事入侵烏克蘭局勢，並展現西方國家的團結一致。在結束今天的行程後，拜登明天將轉往接納大批難民的波蘭了解現況。

拜登表示期望能與烏克蘭難民會晤，訪問難民將強化他的看法，亦即必須採取重大行動，協助因為戰爭而流離失所的人們重新安置。

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