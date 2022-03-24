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拜登歐洲峰會「5大關鍵問題」一次看！　北約欲在東歐增4戰鬥群

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登預計在24日前往比利時布魯塞爾出席系列峰會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登預計在24日前往比利時布魯塞爾，除了在北約領導人峰會發表演說外，也將出席七國集團（G7）會議，接著還會訪問波蘭。拜登試圖透過這次訪問重申美國在國際舞台的領導地位，同時和各國商討如何進一步回應烏俄戰爭，CNN也整理出了關於拜登此次出訪的五大關鍵問題。

西方國家如何回應烏俄戰爭？

美國和北約（NATO）預計會在24日的特別緊急會議中，發表幾項針對俄羅斯的新舉措。美國駐北約大使史密斯（Julie Smith）日前表示，北約領導人將批准在匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞和斯洛伐克增設4個戰鬥群。預計北約領導人將同意加強聯盟態勢，包含增加東歐駐軍，加強網路防禦和擴大演習規模等。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，拜登將和北約盟國討論「對北約東側兵力進行長期調整」。另外，歐美國家也會討論如何減少對俄羅斯能源的依賴，蘇利文表示，「這是G7和歐盟峰會最重要的優先事項。」

拜登將如何領導？

蘇利文表示，拜登預計在歐洲發表多場演說，並會舉辦公開記者會，宣布美國對俄羅斯寡頭和政治人物的新制裁，除了討論北約東側駐軍外，也會討論面對俄國可能動用核武、化武的緊急應對措施。

▲▼美軍向波蘭增援。（圖／路透）

▲美軍向波蘭增援。（圖／路透）

根據白宮官員透露，五角大廈已提供了一系列在東歐增加駐軍的計畫，拜登預計會在24日會議結束後宣布，但一切還是取決於與盟友的對談，目前還沒做出最後決定。知情官員指出，拜登預計會宣布，針對俄羅斯議會下院的數百名議員進行制裁，同時將在人權問題上作出進一步承諾。

澤倫斯基會出席嗎？

儘管烏克蘭並非北約成員國，但北約領導人確實有討論到如何讓總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）參與此次峰會。

澤倫斯基自開戰以來就沒有離開烏克蘭，同時他也要求拜登親自訪問基輔，而白宮並未考慮過這個選項。不過，拜登將在歐洲系列峰會結束後，25日將赴波蘭首都華沙，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行會談。

普丁將如何回應？

克里姆林宮本周持續對「烏克蘭欲加入北約」發出多次警告，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日接受美媒訪問時坦承，俄羅斯尚未在烏克蘭達成其軍事目標，但他也拒絕排除莫斯科當局最終讓核武派上用場的可能。

在波蘭總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）表示將正式於北約峰會提交烏克蘭和平任務提案後，佩斯科夫警告，向烏克蘭派遣北約維和部隊將是「魯莽且極其危險」的。美國和北約官員則向CNN表示，白俄羅斯可能很快就會加入戰爭，「普丁需要支持，任何事物都能幫上忙。」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

俄羅斯堅稱，它希望成為全球聯盟對話的一部份，先前有消息指出，美國和西方盟友正在評估俄羅斯能否繼續待在20國集團（G20），俄羅斯駐雅加達大使則在23日表示，普丁很希望能夠參加11月在印尼舉辦的G20峰會。

北約的行動是否有效？

拜登和北約領導人都認為，烏克蘭戰爭讓北約比以往任何時候都要更加團結，但24日的峰會可能是對北約能力的一次考驗。儘管北約對普丁採取了一系列的制裁行動，但都未能阻止已持續一個月的烏俄戰爭。

北約歐洲軍事行動總部的官員透露，普丁的特別軍事行動讓北約處於絕對的危險之中，這場戰爭為北約盟國創造了一場新現實。澤倫斯基先前也曾指出，北約的集體防禦原則比以往任何時候都還要脆弱，若俄國軍事行動越過烏克蘭邊境，北約的部分成員國也會嚇到不採取行動，因為它們害怕引發第三次世界大戰。

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