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美不排除二級制裁　楊永明：拜習會顯示「兩國戰略互信基礎0」

▲中國大陸國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視頻通話。（圖／翻攝自新華社）

▲中國國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視頻通話。（圖／翻攝自新華社）

記者周依儒／綜合報導

中國國家主席習近平本月18日晚間與美國總統拜登進行視訊會晤，會中談及烏俄戰爭、中美關係及台灣問題。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，此次會談可以看出，拜登是針對烏克蘭情勢、習近平則是在意中美、台灣問題，兩人各有盤算。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂第二次習拜會！

楊永明指出，拜登的重點很簡單，就是「中國在烏俄戰爭中扮演什麼角色」，若中國經濟、軍事協助俄羅斯將產生的影響與後果；對此，習近平也回覆「一個巴掌拍不響、解鈴還須繫鈴人」，意即美國需要為此次戰爭負責任，至少美國必須協助解決戰爭、達成停火、促成和談等，甚至是美國北約直接跟俄羅斯對話，負起一個世界大國該負的責任，且過度制裁最後受苦的仍是兩國無辜的老百姓。

▲拜登與習近平日前舉行第二次視訊會晤。（圖／路透）

▲拜登將此次會談重點放在烏俄情勢上。（圖／路透）

不過在會談中，拜登未明確指出「影響與後果」究竟是什麼？而在會後記者追問下，白宮也暗示若中國助俄的話，將不排除對北京祭出「二級制裁」（Secondary Sanctions）。楊永明分析，全球目前約48個國家表明制裁俄羅斯，但大多是西方國家，制裁力度有限，因此中國、印度等大國是否加入制裁就很關鍵。

針對中美關係、台灣問題，拜登重申會遵守「四不一無意」（不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化盟國關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突），並落實一個中國政策，與習近平保持密切溝通，為美中關係把舵走向；不過習近平卻回應，「中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是『美國一些人』向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。」

▲中國大陸國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視頻通話。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平說，「美國有一些人」向台獨勢力發出錯誤信號。（圖／翻攝自新華社）

對此，楊永明則分析，北京有點在指控美國過去這半年來，種種行為都是在掏空一個中國政策、強化對中國的施壓，包括印太戰略、四方安全對話到美英澳軍事同盟等，哪一項不是針對中國？現在的美中關係是要尋求「戰略互信的底線」，而非「戰略互信的更高架構」，但連「底線」都要習近平再度重申甚至質疑，兩國可說是「戰略根本沒有互信」；而台灣在此次會談中所佔篇幅不多，看似低調化但其實卻更核心化，也就是說台灣議題已經直接納入美國的印太戰略，美國透過法律和政策戰略（印太戰略）的結合，呈現了對台灣議題的重視；

▲▼ 2022.3.18、拜習會、中美、烏俄、康輝、央視 。（圖／翻攝 央視）

▲此次會談並未公開，僅能看到北京人民大會堂外燈火通明的場外畫面。（圖／翻攝 央視）

最後，楊永明也總結，拜登透過這次會談在做一個布局，直接透過媒體向全球告知，「我已經警告過中國不准援助俄羅斯，後續若有類似行為，不排除祭出二次制裁。」，若是最後美國真的更進一步加大對中制裁，那等於烏俄戰爭最後又會回到華盛頓戰略的主軸，變成中美對抗；而整個會談中到底誰贏？他覺得各有目標，但若從大國角度、媒體操作來看的話，習近平講的話是較能面對現狀，也顯示了作為一個大國該有的姿態，不過誰佔上風也非重點，畢竟各自盤算、各自布局，會談只是其中過程。

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