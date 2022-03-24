18歲公民權修憲案明闖關　綠籲不要「3缺1」、藍動向未明

▲「18歲公民權」修憲草案已排入周五院會討論事項。（資料照／記者徐政璿攝）

記者呂晏慈、徐政璿／台北報導

18歲公民權修憲草案已排入25日立法院院會討論事項，由於依照目前立法院的席次結構，民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團總人數尚不及4分之3門檻，國民黨團動向成為關鍵。民進黨團總召柯建銘受訪說，現在是最接近18歲公民權的時間，國民黨必須面對歷史時刻，共同來加入修憲行列來寫歷史，不要變成「3缺1的修憲」；國民黨團總召曾銘宗則表示，支持公民權下修至18歲，進一步動作明天黨團大會再決議。

根據明日立院院會議程，「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」已排入討論事項，能否順利通過4分之3出席、決議門檻，三讀通過併年底大選進行公民複決，國民黨團態度成為關鍵。

立法院長游錫堃上午向各黨團喊話說，呼籲各黨團能讓修憲案順利通過，至少18歲公民權能夠通過，否則將一事無成。

柯建銘今晚受訪說，若是這次再沒有處理，恐怕這屆國會大概也不可能了，因為從民調來看，這也不是想像中那麼樂觀，出院會後還需要朝野各黨一起宣傳，併同年底投票才會成功。他呼籲國民黨團說，面對這個歷史時刻，現在是最接近「18歲公民權」的時候，民進黨、台灣民眾黨、時代力量3黨的委員都已經表達決心，「不要變成3缺1的修憲」。

柯建銘表示，國民黨團不應該「假贊成、真杯葛」，這麼簡單的一題，應該自己計算利弊得失；「國民黨團要怎樣，我們就面對」，他說，明天就是要直球對決，歷史會留下記錄的，考驗著國民黨團的政治智慧，沒有1秒鐘遲疑的時間，請國民黨團面對歷史時刻，不要又走到焚化爐去了，「難道（國民黨主席）朱立倫要做一個修憲逃兵的總司令嗎？」

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團是本屆國會最早倡議「1憲2法」的黨團，呼籲各黨團面對人民對立法院的託付，必須擱置歧見，先處理最有共識的18歲公民權，例如民眾黨團也主張動保入憲、立委選制改為聯立制、廢除考監兩院，但是也了解現階段大家必須有所取捨，擱置歧異理性來處理修憲議題，希望明天順利將18歲公民權送出院會。

時代力量立委王婉諭強調，呼籲朝野委員，一起兌現對於青年世代的承諾，把青年應有的權利還給青年，要達成修憲的門檻相當高，若要順利通過表決，至少需要4分之3的委員出席，並且超過4分之3同意，才能將修憲案送出立法院交由全民複決，「而我想大家最擔心的，就是國民黨明天到底會不會出席、會不會同意，我要呼籲國民黨的委員們，過去大家總是說國民黨離年輕世代相當遙遠，這次將是你們好好證明的機會，別讓年輕人再次失望，成為修憲破局的歷史罪人！」

對於修憲議題，曾銘宗受訪表示，國民黨充分支持下修18歲公民權，同時也主張將動保權、環保權及政府體制調整也納入修憲，至於進一步的動作，待25日上午的黨團大會上決議。