藍白議員吵成一團！民眾黨被罵「寄生議會」　林國成怒嗆：藍綠也寄生

記者袁茵／台北報導

台北市議會國民黨團24日控，台北市勞動局長陳信瑜在上班時間替台北市副市長黃珊珊拉票，質疑對方行政不中立。台北市議員秦慧珠在議會痛批，台北市長柯文哲的親朋好友寄生國會、市議會，引來民眾黨台北市議員林國成不滿，雙方互相大罵。

▲台北市議員林國成質詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲24日下午赴市議會施政報告，國民黨團書記長秦慧珠表示，市府態度從市長到局處首長越來越囂張，最後一年該如何維持行政中立，到底是認真執政還是認真選舉？柯文哲競選連任時發明「寄生蟲戰術」，結果還身體力行，包括寄生國會、寄生市府，還寄生市議會，結果民眾黨議員卻要其他人「不要小鼻子小眼睛」。

▲台北市議員秦慧珠質詢。（圖／記者林敬旻攝）

而在場唯一的民眾黨議員林國成聽聞後，立刻抗議「你告訴我⋯我請問你，我民眾黨議員寄生在議會哪個地方？」秦慧珠則回擊，林國成與其他台北市議員參選人在台北市議會開記者會；林國成持續批評「小鼻子小眼睛，寄生在哪邊？告訴我！」現場火藥味濃厚。

林國成表示，自己有參與陳信瑜該場茶會，當時情形是有人喊支持陳信瑜，所以才有這段對話，不過他也認為不適當；他對於議員監督市政沒有意見，但是民眾黨沒有寄生議會，「我相信國民黨也寄生，民進黨也寄生，大家都寄生，只要是議員通通都是寄生在議會！所以你們開記者會就可以，我開記者會就不可以？不要以大欺小！」

▲台北市長柯文哲市議會進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

面對林國成稱各黨寄生議會，國、民兩黨議員紛紛表達不滿；最後林國成強調，自己也認為陳信瑜的言論不妥，但那天情況是陳信瑜在開玩笑，不要當成真話。

關於秦慧珠所稱寄生議會，意指3月14日民眾黨台北市黨部主委、台北市議員林國成與其他8名黨內參選人到台北市議會1樓，召開「千萬要結婚」等記者會，由於8名參選人戴著印有自己名字的口罩、旗幟，甚至還有人說出政見，被外界質疑是在造勢、寄生市議會，當時林國成則回應「其他黨小鼻子小眼睛。」

▼民眾黨台北市黨部3月14日在台北市議會舉辦「千萬要幸福 全城傳愛」記者會。（圖／記者袁茵攝）