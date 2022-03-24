制憲民調／民進黨穩坐3成支持　台灣基進首度超越時代力量

▲台灣制憲基金會舉行「力挺烏克蘭，全民護台灣」民調記者會。（圖／台灣制憲基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣制憲基金會24日公布最新民調，在台灣民眾政黨傾向題組中，33.8％民眾表示民進黨與自身理念接近，13.6％國民黨、10.3％台灣民眾黨、2.5％時代力量、2.9％台灣基進黨。台灣制憲基金會副執行長宋承恩指出，這是台灣基進政黨支持度首度超越時代力量。

台灣制憲基金會今天下午舉行「力挺烏克蘭，全民護台灣」民調記者會。在「最新政黨傾向」題組中，33.8％表示民進黨的理念與主張與自身較接近，13.6％國民黨、10.3％台灣民眾黨、2.5％時代力量、2.9％台灣基進黨。

若與去年12月進行的民意調查相較，民進黨的政黨支持度增加1.1個百分點，國民黨減少4.1個百分點，台灣民眾黨減少0.2個百分點，時代力量減少1.2個百分點，台灣基進減少0.3個百分點。這也是自2020年5月民調納入台灣基進以來，台灣基進的政黨支持度首度超越時代力量，但仍在誤差範圍內。

本次民調調查對象為戶籍在台灣地區20縣市且年滿18歲的一般民眾，調查方法採市內電話調查及隨機抽樣法，調查時間為2022年3月15日至3月18日，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法，共完成1114份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡和教育程度進行多重反覆加權。