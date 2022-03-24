行政不中立？北市議員控勞動局長「替黃珊珊助選」　要求柯文哲徹查

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜24日被控，2月與工會茶會時，當場替台北市副市長黃珊珊助選，且還提及「如果是黃珊珊當選，我就還在，看你們要不要我在」等言論。國民黨台北市議員24日連番砲轟行政不中立，高舉「行政不公、道歉下台」等看板，要求柯文哲徹查、表達立場。

▲台北市柯文哲施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲24日赴台北市議會施政報告，國民黨團書記長秦慧珠表示，市府態度從市長到局處首長越來越囂張，最後一年該如何維持行政中立，到底是認真執政還是認真選舉？柯文哲競選連任時發明「寄生蟲戰術」，結果還身體力行，包括寄生國會、寄生市府，還寄生市議會，結果民眾黨議員卻要其他人「不要小鼻子小眼睛」。

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者林敬旻攝）

秦慧珠提及，勞動局長陳信瑜公然恐嚇工會，2月15、16、17日以新春茶會名義邀請喝茶，卻稱「若希望下次看到我，就要支持黃珊珊，否則標案⋯」等言論，「你（柯文哲）的寄生蟲打法已經全世界有名了，現在局處首長、民眾黨市議員也用寄生方式。」

國民黨籍台北市議員王鴻薇也說，自己辦公室與游淑慧、陳炳甫等人接到一封檢舉信，內文是向議員陳情，今年2月16日工會茶會時，勞動局長陳信瑜在上班時間替黃珊珊拉票，並且附上一個含有2分鐘音檔的USB，檔案提及「黃珊珊當選我就留在勞動局長」、「相約在12月26號」，「台北市首善之區可以這樣嗎？太丟臉了，這樣行為太丟臉了。」

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）

在連番砲轟行政不中立下，國民黨籍台北市議員們紛紛起立，手持看板抗議「寄生市府、公私不分、行政不公、道歉下台。」並要求柯文哲徹查此事。但隨後柯文哲並未正面回應，使議長陳錦祥裁示休息10分鐘。

關於台北市議會國民黨團提及的2分鐘音檔，內容為勞動局長陳信瑜稱，「那麼你們都不在標之前先跟我講，為什麼都標完才跟我講」、「如果（黃）珊珊當選我就還在，看你們要不要我在」、「如果12月25號黃珊珊當選，與你們相約在12月26號」等言論。

柯文哲24日上午被媒體堵訪時回應，「我還是回去調查看看，因為我個人絕對不會指使，回去調查看看，我今天才聽到。」而陳信瑜也於24日中午在台北市議會受訪時稱，黃珊珊是她的長官，挺長官天經地義，但因為黃珊珊還不是候選人，所以沒有行政不中立問題。

▼台北市勞動局長陳信瑜24日接受媒體聯訪，手持「國民黨鼓勵東廠治國」紙條。（圖／記者袁茵攝）