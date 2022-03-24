國民黨北市議員初選第一梯次截止　「7連霸老將」陳永德未完成登記

▲台北市議會。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員選舉將於11月26日登場，國民黨於22日啟動市議員初選登記，並採取兩梯次，第一梯次登記於24日下午4時截止，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，共有23人完成登記，其中第三選區松山、信義共有4名現任議員、4名新人登記，而先前傳出可能不再選的台北市議員陳永德資料尚未送到黨部。

國民黨議員選舉採「N＋1」提名，而北市議員初選提名作業分為兩梯次，第一梯次為第一選區士林北投、第三選區松山信義、第五選區中正萬華，以及平地原住民、山地原住民，第一梯次為3月22、23日領表，22至24日登記；第二梯次為第二選區內湖湳港、第四選區中山大同、第六選區大安文山等3選區，4月6、7日領表，6至8日登記。

黃呂錦茹24日受訪時表示，第一梯次目前共有23人完成登記、保留1席現任；第一選區士林北投為4名現任議員張斯綱、汪志冰、陳重文，以及2名新人黃子哲、林杏兒；第三選區松山信義為4名現任議員王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽，4名新人田方倫、詹為元、陳俞亦、滿志剛，而陳永德有領表但資料尚未送到黨部，不過因為是現任議員，所以保留1席。

黃呂錦茹指出，第五選區中正萬華為3名現任議員郭昭巖、應曉薇和吳志剛，4名新人為林冠勳、李有宜、周世雄以及剛回到國民黨的議員鍾小平；第七選區平地原住民1人為現任議員李芳如；第八選區山地原住民1名現任議員李傅中武、1名新人高為人。

而陳永德24日傍晚接受媒體電訪時回應，自己並沒有去領表，由於第三選區松山信義將減少1席，但國民黨在該選區提名6席，他不參選的舉動，可力保現任國民黨4席議員，並給予其他新人機會，不過「用徵召的話，我會想一下啦！」

▼台北市議員陳永德。（資料圖／記者林敬旻攝）