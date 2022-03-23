快訊／北市和平護理師女兒確診　篩檢車進駐南門國中全校採檢

▲和平醫院護理師感染擴大，南門國中有學生確診將進行全校篩檢。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中央疫情指揮中心22日宣布國內新增10例確診個案，其中有3例在台北市，分別是聯合醫院和平院區的護理師（案22178），以及她的先生案22222、小孩案22223。23日又傳出，護理師的另一名就讀南門國中的小孩也確診，校方緊急安排校內學生快篩，該確診學生的班級也緊急停課。

據了解，新增的確診孩童22日篩檢為陰性，23日2採陽性。校方在接獲確診消息後，隨即與教育局、衛生局聯繫，下午將進行大範圍篩檢，北市府也派出篩檢車進場協助，而確診孩子的班級今天也緊急停課。

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