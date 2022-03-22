確診外賓用專案泡泡？柯文哲直言「去問國發會」　黃珊珊：訝異沒機場採檢

▲台北市長柯文哲出席碳中和新經濟力論壇。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022智慧城市論壇台北場於22日舉辦，有17名原本要參加這場活動的外賓未在機場採檢，便入住台北市晶華酒店，經過聯合醫院帶隊採檢後，發現1名貝里斯籍外賓確診，其餘則因此隔離。針對衛福部長陳時中否認外賓使用「外交泡泡」入台，台北市長柯文哲直言，這要去問國發會；而台北市副市長黃珊珊則說明，這群人都是團進團出。

2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，根據台北市政府規劃，上午10時25分舉辦的2022智慧城市展開幕暨頒獎典禮，將由台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台北市副市長黃珊珊等人出席；而下午2時則舉辦碳中和新經濟力論壇、「智慧台北 卓越領航」電動巴士體驗活動，與會人員包括柯文哲、黃珊珊。

柯文哲22日下午出席碳中和新經濟力論壇時，被問到陳時中否認貝里斯確診外賓使用「外交泡泡」一事，而是「專案泡泡」？柯文哲僅說，「哎唷！不要問我啦！這個應該問國發會，人是國發會找來的。」

針對詳細情形，黃珊珊說明，21日得知此事後，發現相關外賓在機場沒有採檢，所以第一時間要求聯合醫院到旅館採檢，結果出來後才可以正常參加活動；至於為什麼沒在機場採檢，要由外交部跟國發會這2個邀請單位說明。

關於陳時中稱「專案泡泡」不用在機場採檢，黃珊珊表示，第0天一定要採檢，一般民眾都是在機場採檢，自己不明白外交泡泡與境外泡泡差別，但因為一定要確認參加活動者都是陰性，所以她有和國發會、外交部和指揮中心開會，「隔天被通報沒在機場採檢，我也很訝異。」她認為沒有採檢就要趕快採，把事情做好就好。

至於沒有在機邊採檢，到了旅館採檢是否有風險？黃珊珊說，外賓團都是專車專團，因為是團進團出，沒有問題。