曾與柯文哲同場？黃珊珊證實：智慧城市展「專案泡泡」再1人確診

記者袁茵／台北報導

2022智慧城市論壇台北場的17名外賓未在機場採檢，便入住台北市晶華酒店，結果被台北市聯醫帶隊到酒店採檢，發現1名貝里斯籍外賓（案22226）確診，其餘人士居家隔離。據了解，聯合醫院22日再度外賓進行採檢，除了確診的貝里斯外賓之外，又再度發現1人確診，使台北市政府正在緊急開會討論此事。

2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，並邀請多國外賓入境參與，光是21日就有29位外賓，但卻未在機場採檢，多人直接送達台北市晶華酒店，在台北市聯合醫院帶團到酒店採檢後，才發現有1名貝里斯人員確診，也就是22日公布的境外移入（案22226）。

原本僅只有貝里斯籍外賓（案22226）確診，其他28人陰性，但據了解，聯合醫院22日再度帶隊替其他外賓採檢，結果又發現另一名外賓確診，使台北市政府目前正緊急召開會議討論此事。

對此，台北市副市長黃珊珊23日上午證實，早上依照規定再做採檢，個案為陰轉陽，Ct值較低，目前暫時移到居隔旅館，下午台北市政府會再做說明。至於確診者於23日有無到活動會場？黃珊珊回應，「有，正在做確認。」

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊22日受訪。（資料圖／記者袁茵攝）