湖口鄉「3000紓困金沒排富」網樂翻　鄉長喊冷靜：還沒拍板



▲有網友貼出湖口鄉紓困措施，鄉長說，這並非最終定案，請鄉民們再等等。（圖／翻攝臉書「湖口營區我的家」）

記者陳凱力／新竹報導

繼新竹橫山、新埔、關西3鄉鎮宣布發放紓困金後，近日也傳出湖口鄉可能針進的消息，鄉代們雖然信誓旦旦表示「全體代表會一致通過」，不過鄉長林志華還是沒有把話說得太滿，僅表示細節還要再確認才能宣布。

臉書社團「湖口營區我的家」有貼文表示，111年 2月28日（含）前設籍湖口鄉的民眾「免申請、不排富」皆可領現金紓困金3000元，最快4月底就能發放。

湖口鄉代表們也表示，3月3日由主席詹益祿提案，經全體代表一致通過，請3月15日鄉務會議再次通過後，「發放振興紓困金自治條例草案」預計將在30日再次召開臨時會審議，如無意外，應該會順利通過。

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截至2月，湖口鄉人口約7.9萬人，每人3000元紓困金計算總需發出2.4億元。不過，紓困金雖然人人都想領，但卻對作法有不同感想，有民眾認為紓困金是否「政策買票」，但也有民代表示，目前第七都看似沒有下落，但是哪天捲土重來不得而知，為了怕第七都後，鄉鎮代表會的錢全數「充公」，倒不如先還給羊毛出在羊身上的「羊」。

但無論如何，網友們對於這筆意外之財還是歡迎至極，尤其本次紓困金發放無排富、只要符合條件，人人有獎，民眾還是開心看待。

鄉長林志華也沒把話說滿，僅表示目前公所還在就細節研擬，網路上的版本並非最終確認版，也沒通過代表會最終審議，公所仍須考量紓困金發放是否會發生鄉內建設及福利政策的排擠效應，現在下定論還言之過早。

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