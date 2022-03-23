快訊／波蘭代表確診！北市要求智慧城市論壇提早結束　柯文哲下午說明

【12：18更新 波蘭代表確定有於22日出席開幕式】

記者袁茵／台北報導

2022智慧城市論壇台北場的多名外賓未在機場採檢，隨即入住台北市晶華酒店，結果被台北市聯醫帶隊到酒店採檢，發現1名貝里斯籍外賓（案22226）確診，23日再爆出1名波蘭代表陰轉陽，儘管台北市副市長黃珊珊23日稱，個案曾於22日到過南港展覽館2館活動會場，市府要求2022智慧城市論壇台北場提早結束，目前規劃上午的女性論壇提早落幕。

2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，並邀請多國外賓入境參與，光是21日就有29位外賓，但卻未在機場採檢，多人直接送達台北市晶華酒店，在台北市聯合醫院帶團到酒店採檢後，才發現有1名貝里斯人員確診，也就是22日公布的境外移入（案22226）。

原本僅只有貝里斯籍外賓（案22226）確診，其他28人陰性，但據了解，聯合醫院22日再度帶隊替其他外賓採檢，結果又發現另一名波蘭外賓確診。

台北市副市長黃珊珊23日上午於南港展覽館證實此事，並提及早上依照規定再做採檢，個案為陰轉陽，Ct值較低，目前暫時移到居隔旅館；至於確診者於23日有無到活動會場？黃珊珊回應，「有，正在做確認。」

據了解，北市府要求將2022智慧城市論壇台北場的女性論壇提早結束，匡列了該場所有外賓近30人。而台北市發言人陳智菡也回應，市府上午緊急開會處理，先暫停論壇，立刻疫調進行匡列。台北市政府也於稍早緊急發布採訪通知，23日下午3時30分由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席記者會說明。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊22日受訪。（圖／記者袁茵攝）