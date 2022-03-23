1922平台最終回77萬名額今起預約！開放3小時2.2萬人完成

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

1922疫苗今天上午10點開始最後一輪（第28期）開放預約，各縣市提供77萬劑量能，仍以莫德納66萬劑最多，且本次沒有提供BNT疫苗。指揮中心發言人莊人祥公布，從上午10點到下午1點為止共3小時，有22.3萬人完成預約，當中絕大多數預約莫德納達21萬人。



▲3/23第28期疫苗預約情形。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心因應國內本土疫情，COVID-19公費疫苗預約平臺本次(第28期)將於3月23日至3月25日，已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。

莊人祥表示，本次符合資格可預約人數有458萬人，各縣市準備疫苗量能77萬，當中莫德納66.6萬最多，高端7.8萬，AZ2.7萬。BNT則因為效期至今日，已經都到各醫療院所，本次平台未提供。

▲第28期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月28日至4月3日。

二、 符合資格對象：2022年1月9日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/4/3(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：

(一) 55歲以上：3月23日上午10時至3月25日中午12時。

(二) 38歲-54歲：3月23日中午12時至3月25日中午12時。

(三) 18歲-37歲：3月23日下午2時至3月25日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於3月22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心強調，目前疫苗數量充足，預約平臺將於4月1日起停止運作，屆時將不再提供民眾進行預約查詢，請民眾務必妥善保存預約資訊，並依預約時間前往接種。

後續有疫苗接種需求民眾，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」資訊，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」篩選查詢疫苗廠牌或各劑次，就近選擇合約醫療院所預約接種，亦可前往隨到隨打接種站進行接種。