獨／外賓「專案泡泡」入境1人確診　國發會規劃PCR最終版本曝光

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席「智慧台北 卓越領航」電動巴士體驗活動。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

2022智慧城市論壇台北場的外賓未在機場採檢，便入住台北市晶華酒店，結果被台北市聯醫帶隊到酒店採檢，發現1名貝里斯籍外賓確診，其餘人士居家隔離。據了解，該場活動由國發會主辦，一開始國發會檢送第一版防疫計畫時被指揮中心退回，最終版本則是要求「在候機室進行PCR採檢」。

2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，並邀請多國外賓入境參與，光是21日就有29位外賓，但卻未在機場採檢，多人直接送達台北市晶華酒店，在台北市聯合醫院帶團到酒店採檢後，才發現有1名貝里斯人員確診，也就是22日公布的境外移入（案22226）。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

針對外賓是否採「外交泡泡」入台？陳時中22日於下午2時的防疫記者會中表示，貝里斯外賓並非透過「外交泡泡」或「旅遊泡泡」入境，而是一個「專案泡泡」，篩檢方式以外賓方便為主，可能是在機場透過口水或PCR篩檢，也可以帶到旅館再篩檢，不強迫機邊採檢。

不過，台北市副市長黃珊珊於下午2時30分左右在南港展覽館受訪時回應，第0天一定要採檢，一般民眾都是在機場採檢，自己不明白外交泡泡與經貿泡泡差別，但因為一定要確認參加活動者都是陰性，所以她有和國發會、外交部和指揮中心開會，「隔天被通報沒在機場採檢，我也很訝異。」她認為沒有採檢就要趕快採，把事情做好就好。

▲台北市衛生局專委歐佳齡。（圖／台北市衛生局提供）

至於外賓到底是「外交泡泡」還是「專案泡泡」？台北市衛生局於下午3時30分召開記者會，專委歐佳齡稱，指揮中心記者會已說是專案，其他相關人員也完成採檢。

而採檢場所是否由主辦單位規劃？歐佳齡說，確實依照主辦單位當初送審核定的計畫辦理，此案第一版送審經指揮中心核定「是在飯店採檢」，「所以第一版計畫中，經過指揮中心核定部分是在飯店採檢沒錯。」

關於外賓究竟有無要在機場採檢？據了解，國發會檢送給指揮中心的防疫計畫不只1種版本，包括飯店採檢和機邊採檢；但「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」最終版本顯示，關於機場採檢與動線規劃，「全力配合桃園國際機場單一入境動線，海外貴賓班機抵達後遵循該航班採檢流程到候機室統一進行PCR採檢作業。」

▼國發會「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」。（圖／記者袁茵翻攝）