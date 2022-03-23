增95例境外移入「越南34例最多」　韓國入境落地採檢首見2確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增95例境外移入，64例為航班落地採檢陽性，以越南入境34例最多，今日也有2例韓國入境採檢確診個案，這也是我國3/22起實施韓國航班入境採檢後首例個案。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為46例男性、47例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(34例)、菲律賓(5例)、荷蘭、澳大利亞、泰國及韓國(各3例)、香港、馬來西亞、印度、美國、新加坡(各2例)、羅馬尼亞、英國、義大利、加拿大、印尼、巴拉圭及波蘭(各1例)移入，另27例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月22日。

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▲▼3/22-3/23落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,794,228例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,771,704例排除)，其中22,188例確診，分別為6,614例境外移入，15,520例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

