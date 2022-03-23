快訊／本土+2「分布雙北」又見不明感染源　境外暴增95例

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）公布國內新增2例本土病例，分布雙北，其中一例為昨天確診北市聯醫和平院區護理師的女兒，另有一例為新北女性，陪病被採檢驗出，感染源尚不明；另境外大增95例，當中包含北市智慧城市論壇外賓；確診個案無人死亡。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲3/23新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心今日公布國內新增97例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及95例境外移入(64例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲。

▲3/23本土確診個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為46例男性、47例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(34例)、菲律賓(5例)、荷蘭、澳大利亞、泰國及韓國(各3例)、香港、馬來西亞、印度、美國、新加坡(各2例)、羅馬尼亞、英國、義大利、加拿大、印尼、巴拉圭及波蘭(各1例)移入，另27例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月22日。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。