防「智慧城市展」外賓染疫！南港展覽館2館消毒　人員被要求離場

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊22日受訪。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）台北場於3月22日至25日在南港展覽館2館舉辦，邀請多名外國賓客到場，但據了解，有原本要參與的外賓未在機邊採檢，經過聯合醫院21日帶隊採檢後發現1人確診，而台北市副市長黃珊珊也證實此事，且南港展覽館2館於22日中午進行消毒。

2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，上午10時25分舉辦的2022智慧城市展開幕暨頒獎典禮，將由台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台北市副市長黃珊珊等人出席參與。

據了解，整場智慧城市論壇皆有邀請外國賓客，並透過外交泡泡入台，但有多名要參加該活動的外賓未在機邊採檢，隨即入住台北市某知名酒店，而聯合醫院21日則派人前往採檢，結果發現1名貝里斯外賓確診，Ct值35，北市隨即匡列6名外賓、2名秘書居家隔離，同班機還有1名美國籍外賓，將再確認機艙位置，今8名外賓不參加開幕式。

柯文哲、黃珊珊於22日抵達會場時，只見柯文哲與其他市府幕僚皆配戴N95口罩，但黃珊珊則是一般醫療口罩。針對外賓確診一事，黃珊珊22日會前受訪時證實，確實有一名外賓確診，Ct值35，現在同團8名成員都已經被匡列居家隔離，並不會參與此次活動。

根據台北市政府規劃，柯文哲、黃珊珊將近一整天待在南港展覽館，下午2時將舉辦碳中和新經濟力論壇、「智慧台北 卓越領航」電動巴士體驗活動。

南港展覽館2館現場於12時15分左右進行廣播，要求展場內與會人士離場，並進行全場大消毒。《ETtoday新聞雲》記者實際詢問現場狀況，南港展覽館的館方人員表示，確診外國賓客並未到場，但只要活動邀請外賓出席，就得依照指揮中心指引進行消毒。

▼南港展覽館消毒。（圖／記者袁茵攝）