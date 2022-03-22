議員選舉打團體戰　阮昭雄率4新秀登記參選

▲「台北好政連線」民進黨市議員初選聯合登記。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨市議員初選登記21日開跑，湧言會系統的趙怡翔、顏若芳、林延鳳與康家瑋，22日在現任議員阮昭雄的帶領下，前往台北市黨部進行登記作業。除了宣示4人要攜手進軍議會外，對於市長候選人，阮昭雄也強調，未來不論黨推舉誰參選，4位議員候選人都會全力加入輔選。

阮昭雄表示，希望4位候選人可以在公平公正公開的初選下勝出，代表民進黨，力推年輕力量進入議會監督北市府。這次很特別的是，我們不斷強調四位候選人的共同政見，希望可以在市議會落實，透過合議制的力量把好的政策推廣給市民，希望得到市民認同。

至於台北市長候選人？阮昭雄說，相信黨有黨的機制，未來任何候選人，我們4位議員候選人都會全力加入輔選；他表示，雖不連任，但希望能在不同領域中輔佐市長候選人贏得選舉，得到市民認同，拿下台北市長、成為議會最大黨。

趙怡翔則說，很開心跟4位戰友一起過來，過去這段時間確實很努力，希望可以推動好的政策平台。若有機會當選的，要在台北市推動加速都更、交通安全、雙語教育，同時也希望提升城市外交，這對首都很重要。至於市長人選，他則說，他們都是蔡英文主席派的，只要是蔡派出都會說最佳人選，足以贏得市長選舉。

林延鳳表示，團結力量大，希望四位都能順利通過初選，在大選一起進議會，好好替市民監督市政，讓台北市成為更好的城市。顏若芳則說，這幾年台北市施政滿意度和市長吊車尾，不管黨中央派任何市長候選人，相信民進黨人才濟濟、都會是最優秀，能夠帶領台北市重返榮耀，讓台北市民感到光榮，而不是被其它縣市追趕超越。

康家瑋說，很多人說他是政二代，「我要強調，我是黨外民主人士第三代，盼傳承民主精神」，也希望跟我們戰友在北市各選區有共同政見，讓北市更國際化、更多有空間，讓台北更好，希望民進黨也能贏下市長大位。