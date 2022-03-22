政壇青澀照9宮格！柯文哲淡定回「正常」　鄭文燦笑稱：認不出林姿妙

記者袁茵／台北報導

台灣大學政治系教授王業立21日晚間於臉書PO出一張九宮格照片，內容為9名現任縣市首長學生時期照片，其中以基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙最令人驚艷。台北市長柯文哲22日被問及此事時，僅說年紀大了本來就會變；桃園市長鄭文燦則說，僅林姿妙認不太出來。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊22日受訪。（圖／記者袁茵攝）

王業立21日在臉書分享9縣市首長年輕時的照片，開玩笑感嘆「唉！誰沒有過去。」只見照片中有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁。

針對9縣市首長的青澀照片曝光，柯文哲22日出席2022智慧城市展開幕暨頒獎典禮時表示，年紀大了本來就會有變化，這本來就是很正常的。

媒體追問是否認得出自己與其他人？柯文哲回應，當然，這是他在新竹中學的照片，其他人則因為自己看過標示，所以不準確了。

▲桃園市長鄭文燦22日受訪。（圖／記者袁茵攝）

隨後到場的鄭文燦也同樣被問及此事，鄭文燦說，這些都是年輕時代的照片，像他這張是在大學一年級時拍攝，「我想每個人都年輕過，每個人都要學習喜歡現在的自己。」

至於是否認得出其他縣市首長？鄭文燦回應，「其實我只有林姿妙比較認不出來，其他我依稀認得出來，柯文哲也有點不太一樣。」