宜蘭居檢女衝喜互惠確診...重罰百萬　還害7親友隔離

▲40多歲案21991女子，居檢確診前，到喜互惠生鮮超市二結店購物。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

日前確診的案21991女子，被相關單位查出，她自越南返國居檢期滿前1天，違反防疫規定，竟跑到宜蘭喜互惠生鮮超市二結店購物，宜蘭衛生局事後進行解隔離前PCR篩檢才發現她確診。針對她違規外出造成社區防疫破口，宜蘭衛生局今表示，最重將罰百萬元，並已匡列接觸親友7人進行居家隔離。

宜蘭衛生局表示，案21991為40多歲女性，於3月9日從越南入境，採10+7方案，進行1人1戶居家檢疫，檢疫期間為3月9日至3月20日凌晨零時。案21991於3月19日進行第10天解隔離前的PCR篩檢，結果為陽性確診，CT值30.22，目前有鼻塞症狀，列為境外移入確診個案，已安排住院隔離治療中。

但案21991於3月19日下午即擅離居家檢疫處所返家並外出購物，已匡列接觸親友7人進行居家隔離，並安排緊急採檢，所幸目前7人PCR篩檢報告皆為陰性。

由於案21991未等到檢驗結果出爐，且在居家檢疫期間未滿10天即離開檢疫處所，於接受疫調人員疫調時亦多所隱瞞不據實陳述，已違反居家檢疫規定。縣府表示，將收集相關事證，依傳染病防治法第58條第1項第4款，依擅離時間加重裁罰。

衛生局公布案21991足跡如下：3月20日9時20分至9時50分在喜互惠生鮮超市二結店 （宜蘭縣五結鄉中正路三段111號）。請曾經和足跡相重疊或接獲疫調人員通知的民眾，儘快至社區篩檢站篩檢。而縣民朋友若有感冒症狀，可以自行購買快篩試劑先做篩檢，如果篩檢結果為陽性的話，請撥打宜蘭縣政府防疫專線（03）9357011或1922通報。接著戴好口罩，不要搭乘大眾運輸工具，依照衛生單位工作人員指示到鄰近的醫院接受進一步採檢。