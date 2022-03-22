賭氣離家遭拐騙！「買來的媳婦」活在地獄：結紮手術最痛心

▲中國江蘇發生的「徐州鐵鍊女」事件，震驚世界，而該事件不是單一個案。（圖／翻攝微博）

文／唐家婕／自由亞洲電台

徐州鐵鏈女事件爆發後，引發全世界對中國女性生存狀況的密切關注。現居美國的油管博主(YouTube)洛奇也公開談論起自己的身世。他說自己的母親也是來自雲南的被拐婦女。出於安全考慮化名爲董茹的洛奇的母親已於多年前與丈夫離婚，現在在沿海城市工廠打工。在「三八婦女節」到來的前夕，自由亞洲電台記者唐家婕與董茹進行了長談，她的悲慘經歷讓我們看到，「鐵鏈女」在中國並不少見。唐家婕爲此製作了三集特別節目。以下是第一集，「被拐」媳婦的自白：我們這種「買來的人」。

被「騙」出大山

記者：你好，先介紹一下你是哪裡人？當時會從雲南跟著陌生男人到安徽的過程是怎樣的呢？

董茹：我是雲南大理人，六幾年出生的，那時候電視都沒有，外面世界啥樣子都不知道。有一次我跟我哥打架，我就賭氣說我要走得遠遠的，那時我才十七歲。隔壁一個阿姨說她認識一個安徽人，她要介紹給我。我那時候年紀很小，啥都不懂。一生氣我就說好，去，越遠越好。

記者：你住得這麼偏遠，這些人是怎麼「招親」到你們村的？

董茹：一開始是我老公的哥哥，從我們村帶個老婆回去，一家人都虐待她，把她整成神經病以後，我老公他哥又把她送回來。送回雲南後，家人帶她治病，(病)看好後她心裡很難過，就跳河自殺了。自殺了以後，我老公的哥哥就在我們村裡再招親，招了一個有五個小孩的老婦女。我老公(想結婚)就去找他哥(幫忙)，別人就介紹我過去。

記者：「招親」的情況是怎麼樣的？給了你們家多少錢才把你帶走？

董茹：我一開始生氣的時候跟媒人說我要去，但後來我又不想去了，我捨不得我父母，捨不得家鄉，不想去。他們就找好多人去我家說說說，我一賭氣我就跟介紹人說，我向你要兩千塊錢！他就給了。我有一個哥缺錢，就叫我得跟他去。從雲南到安徽結婚，我跟他(老公)都沒說過話，看到他都覺得很噁心、不喜歡。

記者：從雲南到安徽以後，生活跟你想像的一樣嗎?

董茹：一點都不一樣，雲南吃大米，他們那裏是吃饅頭。剛去的時候他連饅頭都不給我吃，就給我紅薯吃。衣服就給我他妹妹穿剩的、爛的、破掉的。

我去了之後，一開始白天他妹妹跟著我，上廁所也要跟著，24小時看著我。 當時還沒有打我，就是不給我自由。後來生了兒子，兩個多月就開始打我，叫我把兩千塊要回來，他(老公)跟我說，那兩千塊要不回來，你就不要想過正常人的生活。 我上哪裡要？那時候又沒有電話，他又不讓我回去(雲南)。 就這樣一直打打打，不開心就打。下雪天，零下十七八度的時候，他(老公)不高興 就把被子拿走，我就帶我兒子在糧食上睡，他說你要是冷，就寫信給你媽要錢，錢都給你媽拿走了。

記者：你覺得自己是被拐騙到安徽來嗎?

董茹：算是騙吧，來之前他跟我家裡人說的情況，過來(安徽)就不是那樣。他說比我大四歲，我也看不出來，但後來發現比我大二十歲。沒去(安徽)的時候，他還在我家人面前發過毒誓，說絕對不會打我，後來都是往死裡打。



乍聽之下，有些人可能會把董茹的案例視爲中國傳統的「買辦婚姻」，但是在美國的人權組織「中國婦權」創始人張菁告訴本臺，這個案例是明顯的「拐騙婦女」。「買辦婚姻跟拐騙、拐買、拐賣最大的區別就是其中騙的成分」 張菁說。

張菁提到，在雲貴川拐賣重災區的無數案例，都是利用貧困山區資訊的不對等、前期誘騙方式，後期再以暴力、虐待等控制方式，讓這些婦女陷入難以脫逃的困境之中。以下是董茹繼續談到自己所經歷的非人待遇。

「買來的人」

記者：條件這麼差，你想過逃走嗎?

董茹：沒有生小孩的時候，就覺得認命吧，只要他沒有打我，就算窮一點(也沒關係)，兩千塊錢也要不回來了。 後來生了小孩之後，再打我都不走。有一次，他拿那個鞋底，鞋底有這麼(拇指)大的釘釘，把我渾身腿上背上全都是紫的青的一塊一塊的，都打成那樣。把我的手打斷了，我還是沒有走。

記者：通常打你有什麼原因嘛？

董茹：不開心就打，反正要錢就是藉口。

記者：打你的時候，其他家人在嗎？

董茹：他每次打我他家人就會很高興，他爲了他媽媽跟妹妹高興，他家人越在旁邊他越要打。有一次他打我，我不敢還手，還手打得更厲害，我就罵了他兩句，他爸就在我家門口聽見，過來就把我頭髮拉過來踩在地上，把我打得一個星期都起不來。我就跟他爸說，是你兒子打我的。他說，他的錯是你的錯，你的錯也是你的錯，你自己是什麼身份你不知道嗎？你是買來的人，能跟娶來的人一樣嗎？他(丈夫)的媽媽也說，你這種身份的人，不要想穿好、不要想吃好，只要不把你肉皮露出來，已經很幸運了。她張口閉口就說我身份不一樣，是買來的人。

我老公妹妹，我剛到他家沒幾天，她跟我老公說，你把她捆起來，把她褲子脫掉，看看能不能生小孩。要是不能生小孩，現在把她賣掉還能多賣幾塊錢。

記者：聽到這種對你的歧視，說你就是該打，你心裡都是怎麼想？

董茹：很痛苦！反正我也不知道怎麼辦。我想我要是走了，這兩個小孩，將來教育(怎麼辦)……這個人(丈夫)這麼沒素質沒教養，小孩肯定會廢掉的。有一次他打我，把我打得都不行了，我就走了，走了幾個小時我又回來了，捨不得小孩。

記者：結婚多久生大兒子?

董茹：結婚十三個月後，生大兒子，小兒子差三歲一個月。

記者：生了兩個兒子對你在家裡的地位有什麼變化嗎?

董茹: 生小兒子，差一個星期就要生的時候，(老公)就指著我頭罵，他說我警告你，生下來若是女兒是沒有雞蛋吃的。如果是兒子，我會給你幾個雞蛋吃。我生了兩個小孩，一點肉都沒吃過。

記者：女人懷孕生產很辛苦的，你連肉都沒得吃？

董茹：我沒結婚的時候，108斤，生了小孩之後，我瘦成了80幾斤。生小孩幾天就得去河邊洗衣服了。 家裡的農事也都靠我，割草、餵牛、自己開農用車、種什麼都要我，我自己開車去拉(地)、收(成)。

把我「往死裏打」、「紮乾淨」

記者：除了丈夫打你，家裡其他人也有打你嗎?

董茹：他打的還沒有他老爸打得嚴重咧。

記者：怎麼打？

董茹：輕的就是幾個耳光、要不拿棍子、要不拿鞋底。把我往死裡打。有一次他老爸打我，早上八點多，他突然指著我罵，我說我沒聽清楚，他就開始打。一開始是打耳光，打多了可能手有點累了，就把我頭髮抓過來踩在腳下，一個腳踩頭髮、一個腳踢，後來我一個星期都起不來。我家西邊那個老奶奶去問他，爲什麼打她？他自己都不知道，他說「打錯了。」 老奶奶說 ，會死人的耶，他說，反正又沒死，買來的，死了就死了唄。

記者：除了打罵之外，還有其他哪些暴力的行爲?

董茹：最叫我傷心的是結紮手術。 一開始是紮男同志、不紮女的。他弟弟是教育局的、大學生呢! 一天晚上十一點多敲我家大門，他說哥你出來一下，我心想肯定沒有好事。我聽到他說(跟老公說)你快點跑，今晚來抓做結紮手術的，你一跑，他們把我嫂子抓走就好。

後來把我打得不能動了，捆起來去做節育手術，上了手術檯之後，我老公他弟弟到管計劃生育的人那裡說，給她紮乾淨一點，不能叫她再生小孩了咧，再生她會跑掉咧。那是人說的話嗎? 我做了最嚴重的(節育手術)，做了以後我走路腰都是彎著的，都是有一兩個月都直不起來。

記者：那時候你多大？

董茹：二十六歲。

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以上是唐家婕與曾經被拐賣的雲南婦女董茹的訪談。《ETtoday》將持續轉載訪談的下半部分，董茹將分享她在村周圍看到類似遭遇的雲貴川姊妹，她們被買、被拐、被騙到當地後遭受的非人待遇。

►下一集：周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」 農村猶如人間煉獄



本文授權轉載自《自由亞洲電台》原文：被拐"媳婦和兒子的自白(上): 我們這種"買來的人

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