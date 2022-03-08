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大陸 大陸焦點 特派現場

陸最高法院2022工作安排：嚴懲性侵、拐賣收買兒童婦女犯罪行為

▲拐賣,兒童,婦女。（圖／CFP）

▲大陸最高院在2022年工作安排中，將重點打擊懲戒拐賣兒童及婦女問題。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸最高法院院長周強今（8）日在十三屆全國人大五次會議第二次全體會議上進行工作報告。對於2022年工作安排，周強表示，要堅決依法反制外國對我國企業和公民實施的「長臂管轄」，同時，加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護，「嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，強化司法保障。」

▲大陸最高法院院長周強。（圖／翻攝新華網）

▲大陸最高法院院長周強。（圖／翻攝新華網）

周強在工作報告裡表示，人民法院準確貫徹死刑政策，對嚴重危害公共安全、嚴重影響群眾安全感的犯罪，對殘害婦女兒童、老年人等挑戰法律和倫理底線的犯罪，論罪當判死刑的，依法判處並核准死刑，堅決維護法治權威。

大陸法院系統2021年工作回顧顯示，最高院審結案件28720件，地方各級法院審結、執結案件3010.4萬件，結案標的額8.3兆元人民幣；審結涉黑涉惡犯罪案件3409件共18360人；審結貪污賄賂、瀆職等案件2.3萬件共2.7萬人，秦光榮、王富玉等14名原中管幹部受到審判。

此外，在大陸部分地區一度出現的誇張商標維權「碰瓷」事件，周強也闡明法院立場。周強認為，對傍名牌等行為予以制裁，明確「青花椒」等「碰瓷式維權」不受保護。

對於在2021年的法院系統工作安排，周強強調，要緊盯幫助中小微企業紓困解難20條司法措施落實落地，堅決依法反制外國對我國企業和公民實施的「長臂管轄」及加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護。嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，強化對被拐賣婦女兒童的司法保障。

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