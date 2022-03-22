　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」　農村猶如人間煉獄

▲拐賣,兒童,婦女。（圖／CFP）

▲因「徐州鐵鍊女」事件，婦女拐賣問題受到重視與討論。（圖／CFP）

文／唐家婕／自由亞洲電台

今年的三八婦女節被徐州「鐵鏈女」的悲慘遭遇蒙上陰影。其實被拐賣的婦女在中國偏遠的農村很是常見，被拐賣到安徽農村當媳婦的董茹，除了自身遭遇了殘酷的家暴虐待，她還看到身邊其他來自雲貴川的姊妹們被拐賣到村裡後所遭遇的非人待遇。自由亞洲電台記者唐家婕採寫了三集系列報導《被拐媳婦和兒子的自白》，今天請看中集： 「低等雲貴川姊妹」。

謝致紅、賈魯生在他們撰寫的《古老的罪惡：拐賣婦女紀實》一書中，介紹了上世紀八零年代，雲南、貴州、四川等地由於貧窮及信息閉塞，成爲中國拐賣婦女的重災區。

八零年代從雲南被賣到安徽當媳婦、出於安全考慮不願透露真實姓名的董茹，就是這段歷史的親歷者。在訪談中，她跟我回憶了當時村周圍有相同遭遇的同鄉姊妹，他們遭遇家暴、軟禁、虐待，又因村民的漠視，以及村幹部、政府的相互包庇，讓這些遠離家鄉的婦女們更加孤立無援。

低等的雲川貴姊妹

記者：村周圍也有很多像你這樣，從南方雲川貴被拐來的媳婦嗎？

董茹：我們村裡一個我們叫姑姑，大兒子買了一個四川的(女孩)，他虐待她，女孩想跑，但人太老實，也記不得路，就往玉米地跑，安徽玉米地是幾百畝的，她轉了一個晚上轉不出來。第二天早上被家人抓回來。就用炒菜那個鍋鏟，在爐子上烤紅了，烙在她身上，夏天的衣服，布都烙到肉裏去，睡覺都睡不好。第二個兒子也買老婆，但小媳婦厲害一點就跑掉。

我最知道的是我們一個(雲南村裡)隊上一個女孩，跟我同一年生，從小一起長大，小我幾個月。她哥把她賣到安徽，也是花了兩千塊。她老公有氣管炎，也不能生育。她婆婆說她是買來的，什麼都叫她幹，她也不敢不幹，但有的幹不了，就被打。有一次我去看她，她婆婆一罵起來，她就嚇尿了，尿都從褲腳流到鞋子裡。他家人又給她一種藥吃，後來她都不會說話了，嗓子叫都叫不出來、說話更不用說。

我後來也不去看她，我一去看她婆婆就罵，我就叫朋友去看。我朋友跟我說，她整個人都廢掉了，被一家人打罵到她傻掉了，一家人又硬把她餓死，她家門口有大河，小孩去玩水，看到她，就偷饅頭給她吃、給她水喝，她就活起來了。她婆婆知道後，就罵那些小孩，小孩不敢再去，沒過多久(女孩)就餓死了。

記者：村裡的人會喊你們這些雲川貴來的媳婦叫「南蠻子」?

董茹：雲南人嫁到安徽就是低等，就是比人家矮一等。

求助？ 報警？ 「沒有用」

記者：這些姊妹都遇到這麼慘烈的遭遇，沒有想過報警？

董茹：如果去警察局不成功，回來被打得更厲害。特別是像我老公他弟弟他有能力，跟村幹部(關係)好，我就是去警察局我也搞不過他。再一個就是政府，你不瞭解，沒有用地，警察局也不講道理，不會向著你一個外地人的。

我們隊上有個親戚，他買了一個老婆，是四川的一個學生，騙她打暑假工，騙出來的。皮膚好好看喔，四千塊錢買的，就是生我小兒子那年，我去看她，那個衣服脫掉，他老公皮帶有多寬，她身上的傷疤就有多寬，渾身上下都是。打她還不許她叫。我看那麼可憐，身上還都是蚊子包，我偷偷送一瓶驅蚊花露水。從那以後，他家人不許我接近她。農曆六月來的，但到九月份，看她被打得實在不行了，有人報警，公安局才把她帶走。

「你不要恨」

記者：聽起來這種從拐賣到家暴的情況在你身邊是很普遍的？

董茹：一百個有九十九個都是這樣。

我們在村裡是五個隊，三隊有一個姓馮的，他家買了一個老婆，用鐵煉把她鎖在床上，鎖了三年，越鎖她越恨，後來還是逃走了。我還見過一個，這個人是四川、還是雲南來的。男人五十幾歲，女人二十出頭，買來就不情願，不情願後，他們村子有棵大樹，他把她衣服全部扒光往死裡打，打了半死，吊到樹上，連內褲內衣都沒穿，那個人最慘，後來還是逃走了，不走也是死。

記者：徐州八孩母親的事件你看到了嗎？

董茹：我看到了，不管在抖音或快手，我一看到就想起我以前。我都不敢看，一看到那些我就要昏過去(似的)，我就想到我以前那一幕。

唉，反正一言難盡，有時候我睡着，心理迷迷糊糊又想起那些事情，我一夜都睡不着。就是一個恨！我兒子叫我不要恨，他說你不要恨，你恨別人不知道，反而自己心情不好。我最慶幸的就是兩個兒子、兒媳婦好。

「老天有眼」

董茹十多年前在兩個兒子的幫忙下，跟因病半身不遂的丈夫辦了離婚。

她現在在工廠裡打工的生活，早上六點起床，有時到晚上八九點，但她不覺得辛苦，只想多攢點錢，回老家買房裝修。在和我說話時，她斜靠在宿舍的木板床上，談起剛出生不久的孫子，她的嘴角就上揚了起來。「我每天早上起來第一件事就要看看他(孫子)的視頻照片，睡覺前也要看、中午也要看，一天都要看好幾次呦。」

董茹的拇指，留着以前遭家暴的傷；她說自己的腰也還總疼，那是被強迫結紮後就沒停過的疼痛。不過她常告訴自己，以前這麼苦，至少現在生活是甜的。

她呢喃着，老天有眼、老天有眼。

在美國關注中國婦女權益的公益組織中國婦權的張菁說，在被拐婦女的案例裡，董茹算是相對幸運的，大多數困在暴力中的被拐婦女都難以跳脫出暴力循環，甚至羞於開口分享自己的經歷。

我們會繼續分享系列最後一集，董茹女士的兒子洛奇，將會分享在一個充滿家暴、關係不對等的「拐買」家庭中長大的他，有怎樣的經驗及領悟。

►上一集：賭氣離家遭拐騙！「買來的媳婦」活在地獄：結紮手術最痛心

本文授權轉載自《自由亞洲電台》原文："被拐"媳婦和兒子的自白(中):"低等"雲貴川姊妹

版權所有 © 2006, RFA。 經自由亞洲電臺Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036 許可進行再版。在轉載、摘錄及使用RFA 網站https://www.rfa.org 的內容時，RFA 要求明確注明，並且不能改變或歪曲原文的基本含義。
嚴禁播出或重播 RFA 的任何音訊，再版RFA 網站或其九種語言服務網站的任何視頻或圖片資料。
 

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
「台大五姬」資工彌認了小9歲姐弟戀　同框照閃炸
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

東航空難傳「找到罹難者」！搜救人員：現場發現機翼和遺體

「麻豆傳媒」供片團隊被捕！24人年拍50部片…牟利超過2000萬

搭上MU5735死亡班機！新婚男承諾妻「想我立刻飛去看妳」竟成永別

東航墜機黑盒子仍未找到　他揭難點：樹林茂密「大型機械不能開」

港增14152例！港大估440萬、6成人已染疫　籲準備「走向風土病」

陸網傳遇難東航機組人員名單　第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」　農村猶如人間煉獄

東航墜機24小時仍未發現遇難者！家屬崩潰大哭　五大疑雲追真相

24歲少婦「早產5胞胎」機率6000萬分之一！尪心情複雜：壓力特大

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

粿粿公布婚訊離開兄弟啦啦隊　再添3新成員！17人歷代最多

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

東航空難傳「找到罹難者」！搜救人員：現場發現機翼和遺體

「麻豆傳媒」供片團隊被捕！24人年拍50部片…牟利超過2000萬

搭上MU5735死亡班機！新婚男承諾妻「想我立刻飛去看妳」竟成永別

東航墜機黑盒子仍未找到　他揭難點：樹林茂密「大型機械不能開」

港增14152例！港大估440萬、6成人已染疫　籲準備「走向風土病」

陸網傳遇難東航機組人員名單　第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」　農村猶如人間煉獄

東航墜機24小時仍未發現遇難者！家屬崩潰大哭　五大疑雲追真相

24歲少婦「早產5胞胎」機率6000萬分之一！尪心情複雜：壓力特大

柯文哲元旦「罰站之謎」真相揭曉！他曬北市府回函反嗆陳佩琪

港女星不戴口罩「怒踹錄影鄰居」！攻擊畫面全拍下　遭判即時入獄

教宗致電 　澤倫斯基：教宗是烏克蘭「最期待客人」

雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

國發會：外賓來台均按防疫規定辦理　沒有產生所謂防疫破口

起司片下鍋炸30秒變「隱藏版美食」！成品5000人看呆：氣死

獨／《咒》李若男老公是金鐘男星！　南京帶女鬼回家：上輩子欠債

吃甜食更容易洗腎！台灣人「洗腎4大真相」曝光：6成活不過10年

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

東航墜機24小時　五大疑雲追真相

東航離奇筆直墜落！前飛行員曝2可能原因

東航空難找到遺體了！搜救人員曝新進度

6親友搭上東航失聯！他臨時改航班躲一劫

火場護愛妻躲陽台！老公肉身擋火硬挺身亡

22歲妻搭死亡航班　夫悲：剛結婚5月

東航垂直墜機　2現象極罕見

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

墜毀客機唯一幸運兒！竟跑去紋眉

東航最後時刻飛行員在努力挽救！雷達數據曝

承諾愛妻「想我立刻飛去看妳」！他搭上死亡班機

更多熱門

相關新聞

賭氣離家遭拐騙！「買來的媳婦」活在地獄

賭氣離家遭拐騙！「買來的媳婦」活在地獄

徐州鐵鏈女事件爆發後，引發全世界對中國女性生存狀況的密切關注。現居美國的油管博主(YouTube)洛奇也公開談論起自己的身世。他說自己的母親也是來自雲南的被拐婦女。

「拐賣婦女兒童」議題登大陸總理記者會 李克強：嚴厲打擊

「拐賣婦女兒童」議題登大陸總理記者會 李克強：嚴厲打擊

陸最高法院2022工作安排：嚴懲性侵、拐賣收買兒童婦女犯罪行為

陸最高法院2022工作安排：嚴懲性侵、拐賣收買兒童婦女犯罪行為

「徐州8孩、鐵籠囚女」 陸政協委員籲：收買被拐賣者刑度提高至死刑

「徐州8孩、鐵籠囚女」 陸政協委員籲：收買被拐賣者刑度提高至死刑

大陸公安部展開打擊拐賣婦兒行動

大陸公安部展開打擊拐賣婦兒行動

關鍵字：

徐州鐵鏈女拐騙拐賣鐵鏈女販賣人口

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

朱芯儀首摘假髮拍片！　樂觀談副作用：天然的腮紅

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面