周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」　農村猶如人間煉獄

▲因「徐州鐵鍊女」事件，婦女拐賣問題受到重視與討論。（圖／CFP）

文／唐家婕／自由亞洲電台

今年的三八婦女節被徐州「鐵鏈女」的悲慘遭遇蒙上陰影。其實被拐賣的婦女在中國偏遠的農村很是常見，被拐賣到安徽農村當媳婦的董茹，除了自身遭遇了殘酷的家暴虐待，她還看到身邊其他來自雲貴川的姊妹們被拐賣到村裡後所遭遇的非人待遇。自由亞洲電台記者唐家婕採寫了三集系列報導《被拐媳婦和兒子的自白》，今天請看中集： 「低等雲貴川姊妹」。

謝致紅、賈魯生在他們撰寫的《古老的罪惡：拐賣婦女紀實》一書中，介紹了上世紀八零年代，雲南、貴州、四川等地由於貧窮及信息閉塞，成爲中國拐賣婦女的重災區。

八零年代從雲南被賣到安徽當媳婦、出於安全考慮不願透露真實姓名的董茹，就是這段歷史的親歷者。在訪談中，她跟我回憶了當時村周圍有相同遭遇的同鄉姊妹，他們遭遇家暴、軟禁、虐待，又因村民的漠視，以及村幹部、政府的相互包庇，讓這些遠離家鄉的婦女們更加孤立無援。

低等的雲川貴姊妹

記者：村周圍也有很多像你這樣，從南方雲川貴被拐來的媳婦嗎？

董茹：我們村裡一個我們叫姑姑，大兒子買了一個四川的(女孩)，他虐待她，女孩想跑，但人太老實，也記不得路，就往玉米地跑，安徽玉米地是幾百畝的，她轉了一個晚上轉不出來。第二天早上被家人抓回來。就用炒菜那個鍋鏟，在爐子上烤紅了，烙在她身上，夏天的衣服，布都烙到肉裏去，睡覺都睡不好。第二個兒子也買老婆，但小媳婦厲害一點就跑掉。

我最知道的是我們一個(雲南村裡)隊上一個女孩，跟我同一年生，從小一起長大，小我幾個月。她哥把她賣到安徽，也是花了兩千塊。她老公有氣管炎，也不能生育。她婆婆說她是買來的，什麼都叫她幹，她也不敢不幹，但有的幹不了，就被打。有一次我去看她，她婆婆一罵起來，她就嚇尿了，尿都從褲腳流到鞋子裡。他家人又給她一種藥吃，後來她都不會說話了，嗓子叫都叫不出來、說話更不用說。

我後來也不去看她，我一去看她婆婆就罵，我就叫朋友去看。我朋友跟我說，她整個人都廢掉了，被一家人打罵到她傻掉了，一家人又硬把她餓死，她家門口有大河，小孩去玩水，看到她，就偷饅頭給她吃、給她水喝，她就活起來了。她婆婆知道後，就罵那些小孩，小孩不敢再去，沒過多久(女孩)就餓死了。

記者：村裡的人會喊你們這些雲川貴來的媳婦叫「南蠻子」?

董茹：雲南人嫁到安徽就是低等，就是比人家矮一等。

求助？ 報警？ 「沒有用」

記者：這些姊妹都遇到這麼慘烈的遭遇，沒有想過報警？

董茹：如果去警察局不成功，回來被打得更厲害。特別是像我老公他弟弟他有能力，跟村幹部(關係)好，我就是去警察局我也搞不過他。再一個就是政府，你不瞭解，沒有用地，警察局也不講道理，不會向著你一個外地人的。

我們隊上有個親戚，他買了一個老婆，是四川的一個學生，騙她打暑假工，騙出來的。皮膚好好看喔，四千塊錢買的，就是生我小兒子那年，我去看她，那個衣服脫掉，他老公皮帶有多寬，她身上的傷疤就有多寬，渾身上下都是。打她還不許她叫。我看那麼可憐，身上還都是蚊子包，我偷偷送一瓶驅蚊花露水。從那以後，他家人不許我接近她。農曆六月來的，但到九月份，看她被打得實在不行了，有人報警，公安局才把她帶走。

「你不要恨」

記者：聽起來這種從拐賣到家暴的情況在你身邊是很普遍的？

董茹：一百個有九十九個都是這樣。

我們在村裡是五個隊，三隊有一個姓馮的，他家買了一個老婆，用鐵煉把她鎖在床上，鎖了三年，越鎖她越恨，後來還是逃走了。我還見過一個，這個人是四川、還是雲南來的。男人五十幾歲，女人二十出頭，買來就不情願，不情願後，他們村子有棵大樹，他把她衣服全部扒光往死裡打，打了半死，吊到樹上，連內褲內衣都沒穿，那個人最慘，後來還是逃走了，不走也是死。

記者：徐州八孩母親的事件你看到了嗎？

董茹：我看到了，不管在抖音或快手，我一看到就想起我以前。我都不敢看，一看到那些我就要昏過去(似的)，我就想到我以前那一幕。

唉，反正一言難盡，有時候我睡着，心理迷迷糊糊又想起那些事情，我一夜都睡不着。就是一個恨！我兒子叫我不要恨，他說你不要恨，你恨別人不知道，反而自己心情不好。我最慶幸的就是兩個兒子、兒媳婦好。

「老天有眼」

董茹十多年前在兩個兒子的幫忙下，跟因病半身不遂的丈夫辦了離婚。

她現在在工廠裡打工的生活，早上六點起床，有時到晚上八九點，但她不覺得辛苦，只想多攢點錢，回老家買房裝修。在和我說話時，她斜靠在宿舍的木板床上，談起剛出生不久的孫子，她的嘴角就上揚了起來。「我每天早上起來第一件事就要看看他(孫子)的視頻照片，睡覺前也要看、中午也要看，一天都要看好幾次呦。」

董茹的拇指，留着以前遭家暴的傷；她說自己的腰也還總疼，那是被強迫結紮後就沒停過的疼痛。不過她常告訴自己，以前這麼苦，至少現在生活是甜的。

她呢喃着，老天有眼、老天有眼。

在美國關注中國婦女權益的公益組織中國婦權的張菁說，在被拐婦女的案例裡，董茹算是相對幸運的，大多數困在暴力中的被拐婦女都難以跳脫出暴力循環，甚至羞於開口分享自己的經歷。

我們會繼續分享系列最後一集，董茹女士的兒子洛奇，將會分享在一個充滿家暴、關係不對等的「拐買」家庭中長大的他，有怎樣的經驗及領悟。

►上一集：賭氣離家遭拐騙！「買來的媳婦」活在地獄：結紮手術最痛心



本文授權轉載自《自由亞洲電台》原文："被拐"媳婦和兒子的自白(中):"低等"雲貴川姊妹

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