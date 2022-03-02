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大陸 大陸焦點 特派現場

「8孩母、鐵籠女」揭拐買慘劇！　陸公安部展開打擊拐賣婦兒行動

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

▲江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日的「徐州8孩」案件震驚外界，引發對於婦女拐賣問題的重視與討論，陝西佳縣日前也傳出類似的「鐵籠女」事件。大陸公安部2日宣布，3月1日起至12月31日將開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。公告稱，要將此作為今年的重點任務，全力偵破拐賣舊案，嚴懲一批拐賣犯罪分子，解救一批被拐婦女兒童。

據《澎湃新聞》報導，公安部表示，要對各地來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童進行全面清查，確保「底數清、情況明」。

公安部要求，各地公安應會同社區、街道和村組深入群眾家庭，走訪福利院、救助管理機構等，全面梳理排查侵害婦女兒童權益線索，重點排查疑似被拐人員。對疑似被拐人員和尋親人員，要第一時間採集DNA等信息，加強信息研判，為專項行動提供有力支撐。

公安部進一步表示，大陸拐賣犯罪的高峰期集中在1980、90年代，受多重因素影響，當前滋生拐賣犯罪的土壤尚未完全鏟除，還有一批積案沒有偵破，拐賣犯罪形勢仍不容樂觀，預防、發現、打擊、解救、安置等工作機制尚不完善，打擊治理工作還任重道遠。

目前，公安部已成立打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動領導小組，公安機關將充分發揮職能作用，組織開展專項行動，確保專項行動「打出聲威、打出實效」，堅決維護婦女兒童合法權益。

此前，1月底，江蘇徐州有一名遭拐賣婦女，被人以鐵鏈拴住脖子，長期遭虐待、性侵並連生八名孩子的悲慘事件，讓中國大陸社會上長期存在的拐賣婦女問題受到關注。近日，陝西省榆林市佳縣又傳出，當地也有一名悲慘遭遇堪比徐州「鐵鏈女」的「鐵籠女」。

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