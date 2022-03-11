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大陸 大陸焦點 特派現場

「拐賣婦女兒童」議題登大陸總理記者會　李克強：嚴厲打擊

▲拐賣,兒童,婦女。（圖／CFP）

▲大陸官方2022年要嚴厲打擊「拐賣婦女兒童」事件發生。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022全國兩會隨著人大會議閉幕而告一段落，國務院總理李克強的會後記者會隨之登場，就內政、外交、經濟、民生等議題，向外界闡述接下來政府工作方向。值得注意的是，李克強在回應民生相關議題時，特別強調有地方發生嚴重侵害婦女權益事件，他也發出重話，對拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊，嚴懲不貸。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝CCTV+）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝CCTV+）

徐州8孩母、陝西鐵籠囚女事件引發大陸社會關注，在2022全國兩會也成為委員及代表提案建議的熱門議題。大陸最高法院及檢察院還特別將打擊「拐賣婦女兒童」的買賣雙方相關行為列入2022年工作目標中，與輿情站在同一陣線。

李克強在中外媒體記者會上先是提到政府保障基本民生的概念，從教育、農村建設、醫保及政府工作便利化等方面解讀改善民生的措施。談完對改善民生的作法後，李克強突然話鋒一轉，直指「保障人民群眾的合法權益，是政府必須扛在肩上的。」

李克強強調，有的地方發生了嚴重侵害婦女權益的事件，我們不僅為受害者痛心，也對此事十分氣憤，「對漠視群眾權益的，要堅決追責問責，對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊，嚴懲不貸。保民安和惠民生是不可分割的，各級政府一定要把盡力惠民生、盡力保平安作為自己的基本職責。」

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