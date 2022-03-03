「徐州8孩、鐵籠囚女」 陸政協委員籲：收買被拐賣者刑度提高至死刑

▲大陸重大拐賣事件造成輿論憤概，在即將召開的大陸全國兩會前受到代表們關注。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022全國兩會將於3月4日及5日召開，部分擔任政協及人大的委員都會在兩會舉行之際，對社會、經濟等面向建言或提案。受「徐州8孩、鐵籠囚女」等重大事件影響，「拐賣」在這屆兩會期間也成為外界關注的重點。擔任大陸全國政協委員的湖北省首義律師事務所主任謝文敏建議，將收買被拐賣婦女兒童罪法刑度升至與拐賣婦女兒童罪法一致，最高處死刑。

▲徐州8孩母事件震驚社會。（圖／翻攝微博）

《中新社》報導，謝文敏3日受訪時建議，將收買被拐賣婦女兒童罪法定刑，提高至與拐賣婦女兒童罪法定刑一致。依據刑法規定，如果沒有其它犯罪情況，拐賣婦女兒童罪起刑為五年，最高刑期也不過十年，收買被拐賣婦女兒童罪法定刑最高刑為三年。

謝文敏認為，由於受害人強烈反抗、逃跑，在收買被拐賣婦女兒童罪中，往往伴隨性侵、故意傷害致人重傷及虐待等行為，「雖然刑法也規定在收買被拐賣婦女兒童罪中，犯有其他罪名的，按其他罪名定罪處罰，但這類犯罪取證困難，追責並不容易。」

謝文敏建議，將收買被拐賣婦女兒童罪的法定刑加以提高，最高可判處死刑，以起到震懾和預防作用。

江蘇徐州一名遭拐賣女子被民眾爆料，遭人以鐵鏈拴住脖子，長期虐待、性侵並連生八名孩子，讓大陸社會存在的「陰暗角落」被外界所關注。近日，陝西省榆林市佳縣再度傳出，當地有一名悲慘遭遇堪比徐州「鐵鏈女」的「鐵籠女」，同樣被長期關押虐待，當作「洩欲工具」。這也讓參加大陸全國兩會的政協委員及人大代表紛紛表態建議修法應對。