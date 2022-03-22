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打400通電話還是「訂不到饗饗」！　內行教1招大絕：一定有位子

▲饗饗。（圖／翻攝官方粉絲頁）

▲原PO打了400通電話都失敗。（圖／翻攝官方粉絲頁）

記者施怡妏／綜合報導

饗賓集團旗下最高檔吃到飽「INPARADISE饗饗」，以「最高樓層吃到飽」為特色，開幕之後每日幾乎滿檔，常常是一位難求，有網友求救，打了近400通的電話都沒有人接聽，崩潰向網友們求救「有什麼技巧嗎？」對此，有內行網友透露，到現場排隊是最快速的方法，「現場位子很多」。

原PO在臉書「台灣大胃王吃到飽Buffet美食優惠情報」發文，「想訂位饗饗自助餐，有什麼技巧嗎？」和5位好友一起打電話，打了近400通的電話，依然沒有訂到位，電話另一頭一直都是「嘟嘟嘟...」因此PO文請教吃到飽大神。

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貼文一出，內行網友紛紛建議「直接去現場」，「現場排隊，順便預約下次的時間」、「直接現場提早一小時去排，11點半開始，你可以10點半去排」、「我前天晚上去吃，吃到結束現場都沒客滿，空桌還很多」、「我直接現場排候補就有了」、「我每次去都很多空桌，然後訂位都訂不到」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／台灣大胃王吃到飽Buffet美食優惠情報）

▲網友建議直接去現場排隊。（圖／翻攝自FB／台灣大胃王吃到飽Buffet美食優惠情報）

其中，不少網友也指出，除了饗饗很難訂之外，同樣是饗賓集團的「旭集」也很難訂，「饗饗還好，旭集比較難打」、「旭集都打不進去，我已經打一個禮拜了」、「剛剛打了旭集100通終於接了，但還是要等候補」、「我也打了上百通都訂不到，旭集也是」。

有內行網友分享現場排隊的經驗，「饗饗晚餐的話，4:30左右現場排隊候位會很前面，絕對能6:30入內用餐，我本身去2次，一次6:00入/一次約6:30。今天週六中午我旭集12點候位，12:10入場」、「我同事到現場排隊跟他太太，等大概半小時」。

▼饗饗位於微風信義46樓。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 饗饗。（圖／記者施怡妏攝）

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