吃到飽CP值最高是哪家？「熱門2夯店」輸了　網推爆：聚餐都選它

▲網友覺得CP值最高的吃到飽是「漢來海港」。（圖／漢來大飯店提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的吃到飽餐廳深受民眾喜愛，每家主打的招牌都不同，就有網友好奇詢問，大家覺得最好吃的Buffet是哪一家呢？問題曝光後，立刻引發熱議，網友也紛紛留言回應，「凱菲屋，要正式服裝，喜歡這種風格」、「旭集跟饗饗，然後愛甜點、牛肉的要吃美福」、「漢來，CP值比較高」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家吃過最好吃的Buffet餐廳」為題丟出討論，提到現在開了越來越多的吃到飽餐廳，根據好吃的程度、用餐環境及氣氛來評比的話，大家覺得最頂級、最喜歡的是哪一家呢？

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▲▼饗饗（上）、旭集（下）被網友大推。（圖／記者黃士原攝、記者謝婷婷攝）

貼文一出，被比較多網友點名的就是「饗饗」和「旭集」了，「旭集說真的跟饗饗比，我比較喜歡饗饗，但我老婆喜歡旭集」、「吃過饗饗和探索廚房，饗饗厲害很多，而且座位超大」、「喜歡旭集，點心有和菓子」、「旭集沒有之一」。

也有不少網友說，如果愛吃甜點，那就不能錯過美福，「美福甜點很好吃」、「美福甜點真的不錯」、「美福的甜點好吃」、「上週去吃美福彩匯，號稱全台最貴，也不過那樣而已，不過喜歡吃甜點可以去，甜點蠻豐富的」。

▲如果愛吃甜點，網友推薦「美福」的彩匯自助餐廳。（圖／台北美福大飯店提供）

如果追求高CP值，網友則建議漢來海港，「CP值是漢來勝出，還是最常去聚餐」、「個人排名：饗饗=美福>旭集>探索>凱菲屋>十二廚，但挑CP值我會選漢來和饗食」。

此外，網友也分享了其他答案，「都吃過，真覺得吃欣葉就好了」、「凱菲屋、柏麗廳」、「探索廚房絕對是第一名」、「柏麗廳，無雷也沒有湊數的菜色」、「在下推薦『春天素食』，北部中部皆有」、「果然匯」。