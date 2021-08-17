有確診足跡！北市要求「饗饗」暫停內用11天、僅能外帶　匡列81人採檢

▲INPARADISE饗饗。（資料圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

位於信義區的知名自助式餐廳「饗饗」於16日傳出有確診者足跡，台北市衛生局證實，屬於新北市個案。台北市衛生局疾管科接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，新北確診者於8月8日到過「饗饗」，目前要求該餐廳於16日停業1天，並且11天停止內用、僅能外帶，直至8月28日才能再次開放內用。

有民眾於PTT八卦版PO文稱「饗饗有確診足跡卻不停業」，內文提及，被北市衛生局通知「饗饗」有確診者於8月8日父親節晚上到店用餐，目前員工已經被安排快篩，但卻沒有停業，所以隔天還要繼續上班。而台北市衛生局16日當天晚上受訪時證實，「饗饗」確實有確診者足跡，已要求業者停業清消。

隨後，「饗饗」也於臉書公告，為了配合政府防疫措施，全店擴大進行清潔消毒，16日至17日暫停營業。

台北市衛生局疾管科長張惠美17日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，該個案為新北市確診者（案15971），8月8日赴「饗饗」用餐，於8月15日確診。

張惠美提及，一般來說是「可傳染期」為發病日前3天至被隔離期間，確診者於「饗饗」用餐日期為8月8日，雖然不在可傳染期內，但北市相當關注和謹慎，業者也高度配合，所以已於16日完成清消，同時掌握內外場工作人員、同時段用餐客戶名單，共81人會陸續安排採檢，消費者41人自主健康管理。

此外，張惠美強調，按照北市餐飲業指引，業者除了清潔消毒外，還要11天暫停內用、只可提供外帶，因此「饗饗」於16日停業1天後，會有11天停止內用、僅只提供外帶服務至8月27日，並於8月28日才能開放內用。