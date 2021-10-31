吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」：根本訂不到

▲台北吃到飽霸主是哪家？話題引鄉民熱議。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

國內有許多吃到飽自助餐廳，有些主打高檔海鮮牛排，有些則主推不同國家的特色料理，深得民眾喜愛。對此就有網友好奇詢問，「求推薦台北吃到飽餐廳？」貼文曝光後，引起網友立刻點名「2家」吃到飽餐廳根本超難訂位。

有一名網友27日在批踢踢八卦板發文哀怨，自己原本想要去知名吃到飽餐廳「饗饗」用餐，卻因為人潮爆滿而無法順利排到座位，因此讓他求助眾人，「請問有推薦的吃到飽餐廳嗎？目前選手momo、欣葉，懇請鄉民推薦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北吃到飽霸主是哪家？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻引起許多老饕們紛紛回應，「饗饗還是最頂」、「饗饗很難排啊」、「饗饗星期四晚餐時段全滿，候補沒排上」、「饗饗假日都滿到12月去了」、「饗饗真的很扯，有夠難排根本訂不到」、「饗饗賣景的，吃到飽沒有一家景贏他」、「帶妹的話真的饗饗最佳」、「只推旭集跟饗饗」、「旭集、饗饗、美福、艾美」、「欣葉被旭集屌打」、「旭集很不錯」。

綜合網友推薦名單，位在台北信義區的「饗饗INPARADISE」和「旭集和食集錦SUNRISE」兩家吃到飽餐廳獲得最多人點名。不過也有其它網友推薦，「漢來海港，漢來有餐券便宜」、「生日當天吃海港，CP值最高」、「饗食加減吃啦」、「饗饗很難排啊！台北車站就饗食天堂囉」、「寒舍艾美探索廚房」。