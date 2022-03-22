9縣市首長年輕照曝光！她美如鍾楚紅　基隆市長根本明星

記者黃翊婷／綜合報導

2022地方選舉在即，各政黨開始進入提名與備戰階段。台灣大學政治系教授王業立21日在臉書分享一張九宮格照片，分別為9縣市首長年輕時的照片，意外引發網友熱議，並且一致認為宜蘭縣長林姿妙和基隆市長林右昌最驚豔；財經網美胡采蘋也在臉書PO文驚嘆，「請問現任宜蘭縣長是鍾楚紅鍾縣長嗎？」

▲王業立這篇臉書PO文掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／王業立，下同）

王業立21日在臉書分享9縣市首長年輕時的照片，半開玩笑感嘆，「唉！誰沒有過去？」照片中，有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁。

網友紛紛留言表示，「宜蘭！太令人驚豔了」、「宜蘭的是誰？真的看不出來！妙妙妙」、「宜蘭是哪位啊」、「宜蘭最驚人」、「基隆那位也太帥了，簡直是明星」、「基隆和宜蘭令人驚豔」、「柯P有點像李李仁」。

▲網友認為宜蘭縣長和基隆市長最驚豔。

財經網美胡采蘋也在臉書分享同一張九宮格照片，並表示「請問現任宜蘭縣長是鍾楚紅鍾縣長嗎？基隆市長到底是誰我不認得這個人！」網友們也跟著留言調侃，「以為點進了懷舊社團」、「基隆市長要放高中照片啦，會被嚇到」、「天啊，這些照片太經典了」。

▼胡采蘋稱讚林姿妙像香港女星鍾楚紅。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

▼鍾楚紅有「最美豔港姐」之稱。（圖／翻攝鍾楚紅微博）