舊衣回收箱丟廢棄物最重罰6千　台東環保局籲民眾要有公德心

▲台東縣環保局呼籲民眾要有公德心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

舊衣回收再利用，延續舊衣生命，減少廢棄物，是環保的一樁好事，台東市公所為推動舊衣回收，在市區設置100多處的舊衣回收箱，原本立意良善，可是有些民眾卻缺乏公德心，隨意把舊衣丟擲在回收箱外部、地面，或丟棄非衣物的廢棄物，影響市容，增加清理的負擔，也失去了舊衣回收的美意，台東縣環保局除重申任意棄置廢棄物可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元外，也希望民眾提升公德心及社區環境維護的同理心。

台東縣政府表示，台東市公所在社區設置舊衣回收箱，原本是要方便民眾就近投入舊衣，增加回收效果，減少廢棄物，不過，部分沒有公德心的民眾卻直接將舊衣物或廢棄物丟棄在在回收箱外部、周圍地面，造成髒亂，影響環境衛生及觀瞻，呼籲民眾將家中舊衣整理後，妥善投入回收箱內，不要隨意棄置，更不可丟棄廢棄物，如遇滿箱時，請暫時將舊衣貯放家中，待清箱後再投入，一起維護環境整潔。

環保局指出，少部分舊衣可捐贈給需要的團體，但大部分舊衣是透過轉賣出口，但近幾年東南亞、非洲等主要進口國需求減少，出口競爭對手卻增加，加上近年遇新冠肺炎疫情爆發，海運運費飆漲，國內舊衣回收業出口市場緊縮、營運成本增加、作業人力不足，確實影響業者營運，但台東市公所為了減少廢棄物，解決民眾舊衣的問題，仍積極推動舊衣回收及清運作業，基於此，民眾也應該提升公德心與同理心。

環保局呼籲民眾不要隨意棄置舊衣及廢棄物，違反者仍可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元，且環保局已加強舊衣回收髒亂點的稽查作業，民眾不要心存僥倖，以免違規受罰，共同維護環境。