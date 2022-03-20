國際森林日前夕　台東林管處贈2300棵環保原生樹苗

▲今日有許多民眾一早就來等候贈苗活動開始。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林務局台東林區管理處20日上午10時在TT Style原創館（波浪屋）草地廣場辦理贈苗活動，此次仍然搭配以紙本發票1張兌換1株樹苗的方式，現場所獲得民眾捐贈的發票亦將如數轉送至相關公益團體。

贈苗現場準備了12種計2,300株的台灣原生種樹苗，有民眾一早8時不到就抵達現場等候，只為領到想要栽植的原生種樹苗，有近500餘位民眾參與。本場次裝盛樹苗的容器採取環保可分解的透明玻璃紙，民眾攜回後即可解開麻繩、拆開玻璃紙將樹苗植下。除了環保材質容器外，還準備了介紹各種樹苗的手繪風紙卡，民眾領苗返家後除可透過紙卡更清楚植物名稱及照顧的方法外，樹種紙卡也可變身成為書籤或書卡使用寓教於樂，在現場受到排隊領苗的大小朋友青睞爭相收藏，更有學校老師洽詢整套收藏，做為課程教案的素材。

台東林區管理處也趁機呼籲，春季原本即是萬物生機活躍甦醒的時節，而20日更是時值春分節氣，且近日微弱鋒面通過降下適量的雨水，更是植樹的好時機，邀請大家一起來栽植原生樹種美化家園，提升居家生活品質，同時也為呼應淨零固碳、編織生態綠意盡一份心力。