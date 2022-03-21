台灣版奈良！　鹿野「梅花鹿公園」21日開幕

▲台東縣政府打造台灣版奈良公園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

未來鹿野會「鹿來鹿厚」，台東又將多一個親子休閒好去處！鹿野梅花鹿公園21日正式開幕，台東縣長饒慶鈴到場祝賀並強調，在縣府強力協助下，鹿野鄉包括鳳梨區域加工中心、地方創生館將陸續啟用，梅花鹿公園旁近期將打造縱谷第一座親子共融式公園，搭配熱氣球、2626市集、新良濕地、「縱谷大地藝術季」裝置藝術等，希望串聯活絡地方產業、結合公所推動地方創生，吸引更多年輕人回家打拚。

鹿野鄉因曾是梅花鹿棲息的荒野之地得名，梅花鹿卻因人為獵捕而消失，梅花鹿公園位於鹿野鄉公所和鹿野鄉鄉立幼兒園後方、面積廣達3公頃，是將閒置多年的鹿野鄉立運動公園重新活化，並招募梅花鹿飼養廠商引進13隻較溫馴、容易親近的梅花鹿、希望打造「台灣的奈良」，台東縣政府與公所合力成功爭取1205萬元花東基金挹注，致力打造以梅花鹿為主軸的自然生態教育場地與親子遊憩空間，並成功的招商。

饒慶鈴指出，除了梅花鹿公園，3年來縣府持續與公所合作地方創生，創造許多第一，包括台東第一座鳳梨區域加工中心，更有全台灣第一座由公所舊址改造而成的地方創生館、預計今年完工。在梅花鹿公園旁的鹿野鄉親子公園預計6月動工、將會是縱谷第一座親子共融式公園、可望在年底完工，以及鄉衛生所未來也將遷建到此。

▲台東縣政府打造台灣版奈良公園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

開幕儀式在鹿野體育會、瑞源客家韻藝團及巴拉雅拜原舞團等地方社團表演、部落長老傳統阿美族祈福祝禱後，饒慶鈴與所有貴賓及現場90歲以上長者共同揭幕啟用心鹿儷成，梅花鹿公園正式開幕，並邀請饒慶鈴體驗餵食與餵奶花鹿米，讓她直呼『好療癒喔」。

鹿野鄉長李國強則說明，目前園區有13隻梅花鹿，其中2隻是極為罕見的白鹿，每隻鹿都有自己的名字與脾氣，遊客可以親近並餵食梅花鹿，感受梅花鹿的可愛與溫馴，有時業者也會將梅花鹿放逐，讓遊客感受一下梅花鹿在花東縱谷草原上跳躍奔馳的美景，園區內另有山羊、雞鵝等多種動物，歡迎民眾前來與鹿同樂，非常適合親子一遊。