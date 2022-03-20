台東民權里日式建築文化園區　5位不老男神齊聚獻唱

▲5位不老男神齊聚民權里日式建築文化園區開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府19日晚間舉辦「那年，我們一起聽的歌」首場演唱會，邀請到5大不老男神施文彬、關聰、王瑞瑜、周治平、林隆璇，齊聚民權里日式建築文化園區開唱，帶來多首膾炙人口歌曲，透過男神的魅力帶著六、七年級少女們重拾青春歲月，再次感受男神的風韻與歌聲，縣長饒慶鈴到現場與鄉親同樂，並受邀上台與創作才子林隆璇合唱精典男女對唱歌曲「流言」。

縣長饒慶鈴表示，縣府近年來致力於推廣文化藝術，厚植在地藝文實力。為了讓每個年齡層接觸到藝術，舉辦融合山海與歷史建築的「台東藝穗節」、打造網紅打卡景點的「轉角遇見藝術」、與年輕人接地氣的「電到底-不夜山海電子音樂季」，也為長輩規劃「那年，我們一起聽的歌」、「吹南風 晒音樂」及藝術下鄉等老歌系列活動。

▲5位不老男神齊聚民權里日式建築文化園區開唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

昨日演唱會由在地「黑孩子樂團」熱力演出後，施文彬率先開唱，演唱「再會啦心愛的無緣的人」，引起現場共鳴，饒縣長及不少民眾跟著打拍子或合唱，接下來一曲「傷心酒店」，並與觀眾席的「台東二姐」林小姐合唱；隨後王瑞瑜帶來多首民歌及組曲；38年前風靡台灣武俠劇楚留香中的「無花和尚」關聰則演唱4首廣東歌曲；創作才子林隆璇出場時，饒慶鈴受邀上台合唱精典男女對唱「流言」；壓軸的周治平帶來「青梅竹馬」、「夢不到你」等多首經典膾炙人口的歌曲，讓現場民眾聽得如癡如醉。

縣府文化處說明，老歌系列活動深受樂齡民眾喜愛，3年來大大小小各類型活動吸引超過5萬位民眾共襄盛舉，包括自108年起辦理的「那年，我們一起聽的歌」，3年來總計已辦理11場次，平均每場超過2千位長輩參加，今年將延續辦理「不老男神」、「美好新時代」等3場次；另持續在藍晒圖廣場舉辦「吹南風 晒音樂」演唱會，3年來辦理近20場，今年將陸續舉辦5場次，現場除了音樂會還有飲食、文創商品等攤位，適合親子一起出遊聽歌逛市集，享受美好的假日時光。