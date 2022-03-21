開門驚見巨大俄軍飛彈「插在廚房洗碗槽」　驚險拆彈畫面曝光！





▲俄軍飛彈竟然插在洗碗槽中。（圖／翻攝自TikTok／pd05763）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)遭俄軍砲轟，網路上近來流傳一段影片，當地拆彈小組進入民宅後，發現廚房洗碗槽竟然插著一枚巨大飛彈，幸運的是房子其他部分似乎未沒有遭到太嚴重的摧毀，恐怖畫面吸引超過130萬網友觀看。



從TikTok上流傳的影片中可看到，事件發生在慘遭俄軍攻擊的哈爾科夫市，這枚炸彈射進民宅後正好插進洗碗槽中，而天花板意外牢固只破了一個小洞，拆彈人員進行拆除作業時竟然大膽猛搖飛彈，好讓其鬆動能順利拆除下來。

影片獲得上百萬網友觀看，驚奇畫面讓網友笑稱，「這個天花板的設計也太牢固了吧」、「當你洗碗時，意外獲得更多東西」。據了解，自從俄烏開戰以來，已造成哈爾科夫約450多名平民身亡或受傷，而位於基輔近郊的切爾尼戈夫市(Chernihiv)也同樣找到多枚未爆彈，光是在24小時內就找到3枚重達500公斤的俄軍飛彈。