宛如二戰集中營！馬力波5000平民被俘虜　強迫到俄羅斯免費勞動

▲馬力波持續遭俄軍砲轟,還傳出市民強遭俘虜。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭南部城市馬力波(Mariupol)連續遭造俄軍砲轟,近來又傳出約5,000名平民被俄軍俘虜後,強行帶到俄羅斯境內偏遠城市宛如集中營的地方,強迫他們簽下自願留在當地2至3年的文件,並且為俄羅斯免費工作。

馬力波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)表示,數千名馬力波市民被俄軍強迫帶到俄國境內,檢查他們的手機並且沒收個人文件,其暴行與二戰期間納粹強行虜人到集中營的行為無異,「很難想像在21世紀,人們可以被強行帶到另外一個國家,俄軍不但摧毀我們馬力波市的和平,他們還擄走市民」。

▲馬力波屍體多到只能丟亂葬崗。(圖/達志影像/美聯社)

烏克蘭女議員索夫森(Inna Sovsun)也向Times Radio表示,許多烏克蘭人名被俄軍強行帶到俄羅斯偏遠城市,還要他們簽下自願在當地居留2至3年的文件,免費為當地工作,「俄軍把他們帶到所謂的過度營(Filtration Camp),並且強迫他們免費勞動」。

自從俄軍2月24日對烏發動攻擊以來,馬力波市遭俄軍圍困多日,約超過30萬人被受困在沒有水也沒有電的城市中,食物等物資也逐漸在減少,俄軍日前還轟炸該市一間約容納400平民的藝術學校,裡面收留的大多是婦女、兒童和老人,目前搜救人員仍在試圖救出被埋在瓦礫中的人。

#Mariupol city council informed that thousand of #Ukraine citizens from the captured parts of Mariupol have been forcibly interned to filtration camps, and then to remote villages in #russia.

The GULAG has been restored