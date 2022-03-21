用200萬朵鬱金香排成烏克蘭國徽！基輔民眾捍衛家園：我們不會離開

▲民眾在基輔聖索菲亞廣場上，用鬱金香排出烏克蘭國徽「金色三叉戟」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁派遣軍隊入侵烏克蘭後，烏克蘭首都基輔一天到晚便響著空襲警報、俄軍砲火的轟鳴聲，而當基輔的倉庫被俄軍導彈擊中時，當地一對設計師雙胞胎姊妹便利用200萬朵鬱金香，在廣場上排出代表烏克蘭國徽的「金色三叉戟」，象徵著團結與和平，以及勇敢誓死捍衛家園的決心。

根據《BBC》報導，即便基輔日以繼夜慘遭俄軍以各種導彈、砲火攻擊，城市充滿著斷垣殘壁，但設計師馬莫諾娃（Kateryna Mamonova）、雙胞胎姊妹奧萊娜（Olena），以及她們的好朋友共同發起，在基輔的知名地標聖索菲亞廣場上，利用各種顏色的鬱金香排成烏克蘭國徽「金色三叉戟」，表達他們堅決不離開家園的決心。

這項行動到了第2天，各年齡層的民眾拿著五顏六色的鬱金香，點綴著烏克蘭國徽「金色三叉戟」。馬莫諾娃解釋，「三叉戟是烏克蘭團結的古老象徵，我們想向世界傳遞和平之美，年輕人與老人在此著鮮花、來回穿梭。」

當地餐廳的老闆米特蘿法諾娃（Tetyana Mytrofanova）是此次活動的發起人之一，他受訪時表示，「我的曾祖母和母親都是在基輔這座城市出生、去世。對我而言，基輔就是我的心臟。在戰爭爆發後，我做了很多微不足道的小事，包括協助從馬力波、哈爾科夫流離失所的民眾。其實每個人都只是在扮演自己的角色。」

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